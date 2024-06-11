Як урізноманітнити суп: 5 рецептів для обіду чи вечері

Така перша страва, як суп, займає важливе місце в кухнях різних народів і зазвичай готується на основі бульйону, з овочами та м'ясом. Проте навіть ця, здавалося б, звичайна страва, вражає різноманіттям рецептів, окрім борщу, холоднику та солянки.

Суп з куркою та кукурудзою

Суп з куркою та кукурудзою (ілюстрація: GettyImages)

Щоб приготувати такий суп з незвичним інгредієнтом, треба такі продукти:

курячий бульйон - 1 л;

курячі грудки - 2 шт.;

соєвий соус - 1 ст. л.;

натертий свіжий імбир - 2 ч. л.;

кукурудзяне борошно - 1 ст. л.;

вода - 60 мл;

кукурудзяні пластівці - 420 г;

кукурудзяні зерна - 300 г;

шинка - 100 г;

яйця - 2 шт.;

олія - 1 ч. л.;

цибуля-шалот - 6 шт.

Як готувати суп з кукурудзою

Налийте бульйон в каструлю, додайте курятину і доведіть до кипіння на сильному вогні. Зменште вогонь до мінімуму і варіть 5 хвилин або до повної готовності м'яса.

Після цього перекладіть грудки в миску, зачекайте, доки вони охолонуть, і наріжте. Додайте соєвий соус та імбир до бульйону. Пересипте кукурудзяне борошно в невелику миску і розмішайте з водою до однорідної консистенції.

Поступово змішайте суміш кукурудзяного борошна з бульйоном. Варіть, періодично помішуючи, 2 хвилини, поки соус трохи не загусне. Наріжте шинку на невеликі шматочки, помийте й наріжте цибулю, а кукурудзу промийте.

Після цього додайте курку, пластівці, кукурудзу та шинку до бульйону і готуйте, періодично помішуючи, 2 хвилини, до готовності.

Відділіть білки від жовтків, збийте яєчні білки. Поступово влити їх в суп, постійно помішуючи страву. Варіть протягом 2 хвилин, після чого зніміть з вогню.

Додайте олію та половину цибулі-шалот і перемішайте. Розлийте суп по тарілках і посипте рештою зеленої цибулі-шалот.

Суп з баранячою рулькою і макаронами

Суп з бараниною і макаронами (ілюстрація: Freepik)

Для того, щоб приготувати таку ситну першу страву, потрібні наступні інгредієнти:

баранячі гомілки (нежирні) - 2 шт.;

цибуля - 1 шт.;

морква - 2 шт.;

бульйон - 4 склянки;

стебла селери - 2 шт.;

консервовані помідори - 400 г;

дрібні макарони - 3/4 склянки;

листя базиліка - 1/4 склянки;

булочки - 4 шт.;

олія - 2 ст. л.;

часник - 2 зубчики.

Як готувати суп з макаронами і бараниною

Помийте, очистьте і наріжте кружальцями моркву, промийте і подрібніть селеру і базилік. Очистьте і подрібніть цибулю, а очищений часник розчавіть. Консервовані помідори наріжте кубиками.

Злегка збризніть велику каструлю олією та нагрійте на середньому вогні. Покладіть в каструлю баранячі гомілки і готуйте, перевертаючи, приблизно 5 хвилин, до зарум'янювання - після цього перекладіть м'ясо на тарілку.

Зменште вогонь до середнього, додайте цибулю, моркву та селеру. Готуйте, помішуючи, 2-3 хвилини, потім додайте часник і готуйте 1 хвилину

Збільште вогонь до середнього, додайте баранину, помідори, бульйон і 2 склянки холодної води.

Доведіть все до кипіння, після чого зменште вогонь до мінімуму і варіть до готовності баранини приблизно півтори години під кришкою - після цього витягніть і подрібніть м'ясо.

Доведіть суп до кипіння на сильному вогні, всипати макарони і варіть 7-8 хвилин, накривши кришкою. Після цього додайте базилік, баранину, перемішайте, розлийте по тарілках і подавайте з булочками.

Суп з морепродуктами

Суп з морепродуктами (ілюстрація: GettyImages)

Для того, щоб приготувати цей суп-юшку, потрібні:

морква середня - 1 шт.;

селера - 1 стебло;

картопля - 750 г;

курячий бульйон - 1 літр;

кукурудза - 2 качани;

заморожена суміш відварених морепродуктів - 500 г;

вершки - 200 мл;

цибуля - 0,5 шт.;

подрібнена свіжа петрушка - 2 ст. л.

Як готувати суп з морепродуктами

Помийте, очистьте та наріжте моркву, селеру та картоплю, покладіть їх у велику каструлю і залийте бульйоном. Накрийте кришкою і доведіть до кипіння.

Після цього зменште вогонь і варіть близько 10 хвилин, поки овочі не стануть м'якими. Перебийте суміш до однорідної консистенції, додайте зерна качанів до супу і варіть все 10 хвилин.

Зменште вогонь і додайте суміш морепродуктів та вершки. Помішуючи, варіть суп, не доводячи до кипіння, близько 3 хвилин, поки не приготуються морепродукти. Перемішайте з цибулею і петрушкою і подавайте з хлібом.

Суп з куркою та грибами

Суп з куркою та грибами (ілюстрація: Flickr)

Щоб приготувати цей нескладний суп з локшиною, куркою та грибами, треба такі продукти:

курячий або овочевий бульйон - 900 мл;

куряча грудка - 1 шт.;

подрібнений свіжий імбир - 1 ч. л.;

часник - 1 зубчик;

локшина - 50 г;

кукурудза - 2 ст. л.;

печериці - 2-3 шт.;

зелена цибуля - 2 стебла;

соєвий соус - 2 ч. л.;

Як готувати суп з грибами та куркою

Налийте бульйон у каструлю, додайте курячу грудку, імбир і очищений розчавлений часник

Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь, частково накрити кришкою і готуйте 20 хвилин, поки курка не стане м'якою. Промийте гриби і наріжте їх на пластинки. Цибулю промийте і подрібніть.

Покладіть курку на дошку і подрібніть на шматочки, а потім поверніть в бульйон з локшиною, кукурудзою, грибами, зеленою цибулею та соєвим соусом. Варіть на повільному вогні 3-4 хвилини, поки локшина не стане м'якою.

Сирний крем-суп з цвітної капусти

Сирний крем-суп з цвітної капусти (ілюстрація: GettyImages)

Для того, щоб приготувати такий ніжний крем-суп, потрібні такі інгредієнти:

цибуля - 1 шт.;

цвітна капуста - 1 шт.;

картопля - 1 шт.;

овочевий бульйон - 700 мл;

молоко - 400 мл;

сир чеддер - 100 г;

вершкове масло - шматочок.

Як готувати крем-суп з цвітної капусти

Промийте капусту, розділіть її на суцвіття. Картоплю очистьте, наріжте кубиками. Сир наріжте кубиками.

У великій каструлі розігрійте вершкове масло. Вкиньте очищену і подрібнену цибулю і готуйте до розм'якшення, приблизно 5 хвилин, часто помішуючи. Додайте цвітну капусту, картоплю, бульйон, молоко та приправи.

Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть близько 30 хвилин, поки цвітна капуста не стане м'якою, а картопля майже не розвалиться.

Збийте в кухонному комбайні до отримання кремоподібного густого супу. Додайте ще молока, щоб трохи розрідити, розлийте по мисках і прикрасьте сиром.