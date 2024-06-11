Як урізноманітнити суп: 5 рецептів для обіду чи вечері
Така перша страва, як суп, займає важливе місце в кухнях різних народів і зазвичай готується на основі бульйону, з овочами та м'ясом. Проте навіть ця, здавалося б, звичайна страва, вражає різноманіттям рецептів, окрім борщу, холоднику та солянки.
Цікаві рецепти супів розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Суп з куркою та кукурудзою
Суп з куркою та кукурудзою (ілюстрація: GettyImages)
Щоб приготувати такий суп з незвичним інгредієнтом, треба такі продукти:
- курячий бульйон - 1 л;
- курячі грудки - 2 шт.;
- соєвий соус - 1 ст. л.;
- натертий свіжий імбир - 2 ч. л.;
- кукурудзяне борошно - 1 ст. л.;
- вода - 60 мл;
- кукурудзяні пластівці - 420 г;
- кукурудзяні зерна - 300 г;
- шинка - 100 г;
- яйця - 2 шт.;
- олія - 1 ч. л.;
- цибуля-шалот - 6 шт.
Як готувати суп з кукурудзою
Налийте бульйон в каструлю, додайте курятину і доведіть до кипіння на сильному вогні. Зменште вогонь до мінімуму і варіть 5 хвилин або до повної готовності м'яса.
Після цього перекладіть грудки в миску, зачекайте, доки вони охолонуть, і наріжте. Додайте соєвий соус та імбир до бульйону. Пересипте кукурудзяне борошно в невелику миску і розмішайте з водою до однорідної консистенції.
Поступово змішайте суміш кукурудзяного борошна з бульйоном. Варіть, періодично помішуючи, 2 хвилини, поки соус трохи не загусне. Наріжте шинку на невеликі шматочки, помийте й наріжте цибулю, а кукурудзу промийте.
Після цього додайте курку, пластівці, кукурудзу та шинку до бульйону і готуйте, періодично помішуючи, 2 хвилини, до готовності.
Відділіть білки від жовтків, збийте яєчні білки. Поступово влити їх в суп, постійно помішуючи страву. Варіть протягом 2 хвилин, після чого зніміть з вогню.
Додайте олію та половину цибулі-шалот і перемішайте. Розлийте суп по тарілках і посипте рештою зеленої цибулі-шалот.
Суп з баранячою рулькою і макаронами
Суп з бараниною і макаронами (ілюстрація: Freepik)
Для того, щоб приготувати таку ситну першу страву, потрібні наступні інгредієнти:
- баранячі гомілки (нежирні) - 2 шт.;
- цибуля - 1 шт.;
- морква - 2 шт.;
- бульйон - 4 склянки;
- стебла селери - 2 шт.;
- консервовані помідори - 400 г;
- дрібні макарони - 3/4 склянки;
- листя базиліка - 1/4 склянки;
- булочки - 4 шт.;
- олія - 2 ст. л.;
- часник - 2 зубчики.
Як готувати суп з макаронами і бараниною
Помийте, очистьте і наріжте кружальцями моркву, промийте і подрібніть селеру і базилік. Очистьте і подрібніть цибулю, а очищений часник розчавіть. Консервовані помідори наріжте кубиками.
Злегка збризніть велику каструлю олією та нагрійте на середньому вогні. Покладіть в каструлю баранячі гомілки і готуйте, перевертаючи, приблизно 5 хвилин, до зарум'янювання - після цього перекладіть м'ясо на тарілку.
Зменште вогонь до середнього, додайте цибулю, моркву та селеру. Готуйте, помішуючи, 2-3 хвилини, потім додайте часник і готуйте 1 хвилину
Збільште вогонь до середнього, додайте баранину, помідори, бульйон і 2 склянки холодної води.
Доведіть все до кипіння, після чого зменште вогонь до мінімуму і варіть до готовності баранини приблизно півтори години під кришкою - після цього витягніть і подрібніть м'ясо.
Доведіть суп до кипіння на сильному вогні, всипати макарони і варіть 7-8 хвилин, накривши кришкою. Після цього додайте базилік, баранину, перемішайте, розлийте по тарілках і подавайте з булочками.
Суп з морепродуктами
Суп з морепродуктами (ілюстрація: GettyImages)
Для того, щоб приготувати цей суп-юшку, потрібні:
- морква середня - 1 шт.;
- селера - 1 стебло;
- картопля - 750 г;
- курячий бульйон - 1 літр;
- кукурудза - 2 качани;
- заморожена суміш відварених морепродуктів - 500 г;
- вершки - 200 мл;
- цибуля - 0,5 шт.;
- подрібнена свіжа петрушка - 2 ст. л.
Як готувати суп з морепродуктами
Помийте, очистьте та наріжте моркву, селеру та картоплю, покладіть їх у велику каструлю і залийте бульйоном. Накрийте кришкою і доведіть до кипіння.
Після цього зменште вогонь і варіть близько 10 хвилин, поки овочі не стануть м'якими. Перебийте суміш до однорідної консистенції, додайте зерна качанів до супу і варіть все 10 хвилин.
Зменште вогонь і додайте суміш морепродуктів та вершки. Помішуючи, варіть суп, не доводячи до кипіння, близько 3 хвилин, поки не приготуються морепродукти. Перемішайте з цибулею і петрушкою і подавайте з хлібом.
Суп з куркою та грибами
Суп з куркою та грибами (ілюстрація: Flickr)
Щоб приготувати цей нескладний суп з локшиною, куркою та грибами, треба такі продукти:
- курячий або овочевий бульйон - 900 мл;
- куряча грудка - 1 шт.;
- подрібнений свіжий імбир - 1 ч. л.;
- часник - 1 зубчик;
- локшина - 50 г;
- кукурудза - 2 ст. л.;
- печериці - 2-3 шт.;
- зелена цибуля - 2 стебла;
- соєвий соус - 2 ч. л.;
Як готувати суп з грибами та куркою
Налийте бульйон у каструлю, додайте курячу грудку, імбир і очищений розчавлений часник
Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь, частково накрити кришкою і готуйте 20 хвилин, поки курка не стане м'якою. Промийте гриби і наріжте їх на пластинки. Цибулю промийте і подрібніть.
Покладіть курку на дошку і подрібніть на шматочки, а потім поверніть в бульйон з локшиною, кукурудзою, грибами, зеленою цибулею та соєвим соусом. Варіть на повільному вогні 3-4 хвилини, поки локшина не стане м'якою.
Сирний крем-суп з цвітної капусти
Сирний крем-суп з цвітної капусти (ілюстрація: GettyImages)
Для того, щоб приготувати такий ніжний крем-суп, потрібні такі інгредієнти:
- цибуля - 1 шт.;
- цвітна капуста - 1 шт.;
- картопля - 1 шт.;
- овочевий бульйон - 700 мл;
- молоко - 400 мл;
- сир чеддер - 100 г;
- вершкове масло - шматочок.
Як готувати крем-суп з цвітної капусти
Промийте капусту, розділіть її на суцвіття. Картоплю очистьте, наріжте кубиками. Сир наріжте кубиками.
У великій каструлі розігрійте вершкове масло. Вкиньте очищену і подрібнену цибулю і готуйте до розм'якшення, приблизно 5 хвилин, часто помішуючи. Додайте цвітну капусту, картоплю, бульйон, молоко та приправи.
Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть близько 30 хвилин, поки цвітна капуста не стане м'якою, а картопля майже не розвалиться.
Збийте в кухонному комбайні до отримання кремоподібного густого супу. Додайте ще молока, щоб трохи розрідити, розлийте по мисках і прикрасьте сиром.
Раніше ми писали про те, що приготувати з картоплі.
А також розповідали, як готувати зрази з грибами, м'ясом та капустою.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Good Food, Taste.