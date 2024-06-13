Необычно, сытно и вкусно: три рецепта блюд из говядины для ужина

Говядина - это мясо крупного рогатого скота, которое чаще всего используется для бургеров, котлет, бифштексов и отбивных, иногда готовят и супы. Однако есть и более необычные, но не менее аппетитные блюда.
О том, что можно приготовить из говядины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Taste.
Стаканчики с говядиной и листьями салата по-вьетнамски (фото: Freepik)
Чтобы приготовить это интересное блюдо, нужны следующие продукты:
Как готовить стаканчики из листьев салата с говядиной
Подготовьте мясо и овощи. Говядину промойте и перекрутите в фарш. Помойте салат, огурец, редис, перец и мяту. Если вы не любите острый вкус, не добавляйте перец чили.
Редис и огурец нарежьте тонкими полосками, мяту измельчите, а перец нарежьте небольшими кусочками. Чеснок очистьте и измельчите.
В большой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне и добавьте говядину. Разбитое ложкой комочка и равномерно распределите фарш по дну сковороды.
Готовьте в течение 3 минут, пока нижняя часть не подрумянится. После этого перемешайте фарш и жарьте еще 2-3 минуты без перемешивания, затем убавьте огонь. Добавьте чеснок и, перемешивая, жарьте в течение минуты.
Добавьте соевый и рыбный соусы и кунжутное масло, жарьте, помешивая, еще 1 минуту - после этого снимите сковороду с огня.
Смешайте в миске редис, огурец, перец чили, мяту и сок лайма. Выложите говяжью смесь в листья салата, а сверху выложите овощную смесь.
Запеченный гуляш из пюре (фото: GettyImages)
Для того чтобы приготовить такое сытное блюдо из говядины, нужны эти ингредиенты:
Как готовить запеченный гуляш с пюре
Вымойте, почистьте и нарежьте картофель на кубики. Морковь помойте, очистьте и нашинкуйте толстыми слайсами. Очистьте лук и чеснок, нарежьте лук, а чеснок раздавите.
Помойте помидоры и нарежьте кубиками. Очистьте перец от семян и нарежьте на большие кусочки. Говядину нарежьте кусочками по 3 см.
Отварите картофель до готовности, затем разомните в пюре. Добавьте сметану, тщательно перемешайте и по желанию добавьте специи.
Разогрейте масло в сковороде на среднем огне, выложите половину говядины и жарьте, переворачивая, до подрумянивания. Готовое мясо переложите в миску и поджарьте оставшуюся говядину.
Высыпьте в сковороду морковь, лук и перец, готовьте до размягчения. После этого добавьте чеснок и паприку. Помешивая, жарьте примерно минуту, до появления аромата - тогда добавьте помидоры, бульон и томатную пасту, доведите все до кипения.
После этого убавьте огонь до минимума и варите, помешивая, в течение 5 минут.
Добавьте говядину в овощную смесь и тушите до готовности.
Разогрейте духовку на высокой температуре. Выложите в форму для выпекания гуляш, а на него - пюре. Запекайте блюдо в течение примерно 10 минут до золотистого цвета.
Говядина с рисом в соусе терияки (фото: Freepik)
Для приготовления этого блюда нужны эти продукты:
Как готовить говядину с рисом под соусом
Предварительно отварите рис, готового должно быть 450 г. Обрежьте с говядины лишний жир. Овощи можно брать по вкусу, как замороженные, так и свежие. Если вы выбираете замороженную смесь, убедитесь, что она готова к жарке.
Для соуса смешайте соевый соус, соус мирин, соус терияки, кленовый сироп, имбирь и раздавленный чеснок, регулируя пропорции по своему вкусу. Смажьте говядину маслом и посолите.
На среднем огне разогрейте глубокую сковороду и поджарьте говядину до готовности, регулируя степень прожаривания в соответствии со своим вкусом. После этого влейте 1 ст. л. соуса и переверните говядину, чтобы она покрылась жидкостью.
Выложите говядину на тарелку, неплотно накройте фольгой и подождите 10 минут, после чего нарежьте мясо.
Нагрейте оставшееся масло на сковороде на среднем огне, всыпьте овощи и жарьте, помешивая, до готовности, затем добавьте рис и остальной соус. Готовьте, перемешивая, в течение 2 минут.
Добавьте говядину и образовавшийся сок в сковороду, чтобы его поглотили овощи и рис. После этого блюдо можно раскладывать по тарелкам и подавать.
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