Незамінні б’юті-ритуали Лєри Мандзюк: на чому вона ніколи не економить?

За словами Лєри, вона має непорушні правила, що стосуються догляду за собою.

Комікеса зізналася, що є певні процедури, на які вона готова витрачати будь-які кошти, адже вважає їх абсолютно необхідними для підтримки краси та здоров'я.

"Завжди та скрізь, коли йду на сонце, я наношу SPF (сонцезахисний крем, - ред.) на обличчя", - говорить вона.

До слова, користь SPF-захисту є абсолютно обґрунтованою та відповідає рекомендаціям провідних дерматологів світу. Адже сонячне випромінювання є одним з головних факторів старіння шкіри, провокуючи появу зморшок, пігментних плям та втрату еластичності.

Та найбільше уваги Мандзюк приділила своїй усмішці.

"Стоматологічні - найдорожчі процедури, які я вважаю мастхевом", - додає вона.

І це логічно, бо здорова та доглянута усмішка - це не лише естетичний аспект, але й індикатор загального стану здоров'я.

Лєра Мандзюк (фото: Новий канал)

Також в перерві між запальними зйомками зірка назвала свої guilty pleasures, які допомагають зняти стрес та відновити внутрішній баланс.

"Для мене заборонені задоволення - це перегляд серіалу доба за добою. Не спати, не їсти, а дивитися серії безперестанку. Намагаюся так не робити, але хочеться", - каже Лєра.



Лєра Мандзюк (фото: instagram.com/mandziuk.selera)

Нагадаємо, що Лєра Мандзюк - яскрава представниця українського стендапу, комікеса, відома своєю відвертістю, самоіронією та неповторною манерою подачі матеріалу.

Вона здобула популярність завдяки участі у різноманітних телевізійних проєктах, зокрема "Жіночий Квартал" і "Розсміши коміка", а також як авторка та виконавиця власних стендап-шоу.

Сьогодні Лєра є однією з найпомітніших фігур в українському гуморі, підкорюючи глядачів своєю щирістю, енергією та вмінням жартувати над собою та життєвими ситуаціями.



Лєра Мандзюк (фото: instagram.com/mandziuk.selera)