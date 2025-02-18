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Незамінні б’юті-ритуали Лєри Мандзюк: на чому вона ніколи не економить?

Лєра Мандзюк назвала процедури, які зберігають її молодість і сяючий вигляд (фото: instagram.com/mandziuk.selera)
Автор: Катерина Собкова

Стендаперка Лєра Мандзюк відверто розповіла про власні секрети релаксу та назвала б’юті-ритуали, на яких вона ніколи не економить.

Своїми вподобаннями комікеса поділилася з РБК-Україна (проєкт Styler) за кулісами зйомок сімейного розважального шоу "єПитання" з ведучою Лесею Нікітюк, четвертий сезон якого вийде 4 березня на Новому каналі.

За словами Лєри, вона має непорушні правила, що стосуються догляду за собою. 

Комікеса зізналася, що є певні процедури, на які вона готова витрачати будь-які кошти, адже вважає їх абсолютно необхідними для підтримки краси та здоров'я.

"Завжди та скрізь, коли йду на сонце, я наношу SPF (сонцезахисний крем, - ред.) на обличчя", - говорить вона. 

До слова, користь SPF-захисту є абсолютно обґрунтованою та відповідає рекомендаціям провідних дерматологів світу. Адже сонячне випромінювання є одним з головних факторів старіння шкіри, провокуючи появу зморшок, пігментних плям та втрату еластичності.  

Та найбільше уваги Мандзюк приділила своїй усмішці. 

"Стоматологічні - найдорожчі процедури, які я вважаю мастхевом", - додає вона.

І це логічно, бо здорова та доглянута усмішка - це не лише естетичний аспект, але й  індикатор загального стану здоров'я.
Лєра Мандзюк (фото: Новий канал)

Також в перерві між запальними зйомками зірка назвала свої guilty pleasures, які допомагають зняти стрес та відновити внутрішній баланс.

"Для мене заборонені задоволення - це перегляд серіалу доба за добою. Не спати, не їсти, а дивитися серії безперестанку. Намагаюся так не робити, але хочеться", - каже Лєра.

Лєра Мандзюк (фото: instagram.com/mandziuk.selera)

Нагадаємо, що Лєра Мандзюк - яскрава представниця українського стендапу, комікеса, відома  своєю  відвертістю,  самоіронією  та  неповторною  манерою  подачі  матеріалу.  

Вона здобула популярність завдяки участі у різноманітних телевізійних проєктах, зокрема  "Жіночий  Квартал" і "Розсміши  коміка", а також як авторка та виконавиця  власних стендап-шоу.  

Сьогодні Лєра є однією з найпомітніших фігур в українському гуморі, підкорюючи глядачів своєю  щирістю, енергією та вмінням жартувати  над собою та життєвими ситуаціями.  

Лєра Мандзюк (фото: instagram.com/mandziuk.selera)

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