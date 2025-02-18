Незамінні б’юті-ритуали Лєри Мандзюк: на чому вона ніколи не економить?

Стендаперка Лєра Мандзюк відверто розповіла про власні секрети релаксу та назвала б’юті-ритуали, на яких вона ніколи не економить.
Своїми вподобаннями комікеса поділилася з РБК-Україна (проєкт Styler) за кулісами зйомок сімейного розважального шоу "єПитання" з ведучою Лесею Нікітюк, четвертий сезон якого вийде 4 березня на Новому каналі.
За словами Лєри, вона має непорушні правила, що стосуються догляду за собою.
Комікеса зізналася, що є певні процедури, на які вона готова витрачати будь-які кошти, адже вважає їх абсолютно необхідними для підтримки краси та здоров'я.
"Завжди та скрізь, коли йду на сонце, я наношу SPF (сонцезахисний крем, - ред.) на обличчя", - говорить вона.
До слова, користь SPF-захисту є абсолютно обґрунтованою та відповідає рекомендаціям провідних дерматологів світу. Адже сонячне випромінювання є одним з головних факторів старіння шкіри, провокуючи появу зморшок, пігментних плям та втрату еластичності.
Та найбільше уваги Мандзюк приділила своїй усмішці.
"Стоматологічні - найдорожчі процедури, які я вважаю мастхевом", - додає вона.
І це логічно, бо здорова та доглянута усмішка - це не лише естетичний аспект, але й індикатор загального стану здоров'я.
Також в перерві між запальними зйомками зірка назвала свої guilty pleasures, які допомагають зняти стрес та відновити внутрішній баланс.
"Для мене заборонені задоволення - це перегляд серіалу доба за добою. Не спати, не їсти, а дивитися серії безперестанку. Намагаюся так не робити, але хочеться", - каже Лєра.
Лєра Мандзюк (фото: instagram.com/mandziuk.selera)
Нагадаємо, що Лєра Мандзюк - яскрава представниця українського стендапу, комікеса, відома своєю відвертістю, самоіронією та неповторною манерою подачі матеріалу.
Вона здобула популярність завдяки участі у різноманітних телевізійних проєктах, зокрема "Жіночий Квартал" і "Розсміши коміка", а також як авторка та виконавиця власних стендап-шоу.
Сьогодні Лєра є однією з найпомітніших фігур в українському гуморі, підкорюючи глядачів своєю щирістю, енергією та вмінням жартувати над собою та життєвими ситуаціями.
Лєра Мандзюк (фото: instagram.com/mandziuk.selera)