Де зараз і чим займається сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков
Сценарист студії "Квартал 95" Валерій Жидков родом із Росії, але тривалий час мешкав і будував кар'єру в Києві. Після початку повномасштабної війни він припинив активність у соцмережах і перестав з'являтися в розважальних проєктах.
Куди зник артист - дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Біографія Валерія Жидкова
Валерій народився в Тамбові. Вищу освіту здобув у Росії, де отримав спеціальність інженера-системотехніка. Після служби в армії працював у правоохоронних органах близько двох років.
Сценічна кар'єра Жидкова розпочалася в 1993 році в складі команди КВК "Тамбовські вовки", від якої він запозичив свій творчий псевдонім. Пізніше він приєднався до іншого колективу - "Тапкіни діти", де згодом зайняв місце капітана після Степана Казаніна. Валерій Жидков (фото: instagram.com/valeryzhidkov_official)
У 2003 році Жидков став сценаристом студії "Квартал 95". Після початку повномасштабної війни залишився в Києві й отримав українське громадянство.
Під час благодійного виступу "Кварталу" в Польщі відкрито висловив свою позицію, засудивши злочинні дії російського режиму.
У перші дні вторгнення разом із сім'єю виїхав до селища Макарів, вважаючи його безпечнішим місцем, але незабаром змушений був тікати звідти, оскільки містечко опинилося під окупацією російських військ.Валерій Жидков (фото: instagram.com/valeryzhidkov_official)
Через війну Жидков втратив багатьох близьких і друзів у Росії, які підтримали агресивну політику Кремля.
Валерій спочатку вивіз свою родину за кордон, а сам повернувся до Києва, щоб організовувати благодійні виступи на підтримку Збройних сил України. Валерій Жидков і Коля Серьга (фото: instagram.com/valeryzhidkov_official)
Де зараз Жидков
На початку війни артист був активним у соцмережах, але зараз публікує пости значно рідше.
Художній керівник та актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий повідомив, що його колега не проживає в Україні.
В інтерв'ю програмі "Ранок у великому місті" артист зазначив, що Жидков покинув країну три роки тому.
"Він не працює, він поїхав. Я не знаю, можна це назвати - "по-англійські" чи ні", - сказав шоумен.
Кошовий зізнався, що від'їзд колеги без попередження став для нього сюрпризом. Місце перебування артиста наразі невідоме, хоча в Instagram вказано, що він зараз в Австрії.
"Я коли дізнався, що він пішов, це для мене було несподівано. Чесно. Я прийшов, а мені сказали, що Валера поїхав. Поїхав та й поїхав. Отже, ось такий ти сильний чувак", - уточнив Євген.
Раніше ми розповідали, як зараз живе Франциско Гомес - хореограф, який багато років був суддею шоу "Танцюють всі".
Також дізнайтесь, як сьогодні виглядає українська акторка Іванна Сахно, яка стала зіркою Голлівуду.
При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Instagram Валерія Жидкова, Ранок у великому місті.