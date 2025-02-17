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Де зараз і чим займається сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков

Понеділок 17 лютого 2025 19:45
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Де зараз і чим займається сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков Валерій Жидков (фото: instagram.com/valeryzhidkov_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Сценарист студії "Квартал 95" Валерій Жидков родом із Росії, але тривалий час мешкав і будував кар'єру в Києві. Після початку повномасштабної війни він припинив активність у соцмережах і перестав з'являтися в розважальних проєктах.

Куди зник артист - дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Валерія Жидкова

Валерій народився в Тамбові. Вищу освіту здобув у Росії, де отримав спеціальність інженера-системотехніка. Після служби в армії працював у правоохоронних органах близько двох років.

Сценічна кар'єра Жидкова розпочалася в 1993 році в складі команди КВК "Тамбовські вовки", від якої він запозичив свій творчий псевдонім. Пізніше він приєднався до іншого колективу - "Тапкіни діти", де згодом зайняв місце капітана після Степана Казаніна. Де зараз і чим займається сценарист &quot;Кварталу 95&quot; Валерій ЖидковВалерій Жидков (фото: instagram.com/valeryzhidkov_official)

У 2003 році Жидков став сценаристом студії "Квартал 95". Після початку повномасштабної війни залишився в Києві й отримав українське громадянство.

Під час благодійного виступу "Кварталу" в Польщі відкрито висловив свою позицію, засудивши злочинні дії російського режиму.

У перші дні вторгнення разом із сім'єю виїхав до селища Макарів, вважаючи його безпечнішим місцем, але незабаром змушений був тікати звідти, оскільки містечко опинилося під окупацією російських військ.Де зараз і чим займається сценарист &quot;Кварталу 95&quot; Валерій ЖидковВалерій Жидков (фото: instagram.com/valeryzhidkov_official)

Через війну Жидков втратив багатьох близьких і друзів у Росії, які підтримали агресивну політику Кремля.

Валерій спочатку вивіз свою родину за кордон, а сам повернувся до Києва, щоб організовувати благодійні виступи на підтримку Збройних сил України. Де зараз і чим займається сценарист &quot;Кварталу 95&quot; Валерій ЖидковВалерій Жидков і Коля Серьга (фото: instagram.com/valeryzhidkov_official)

Де зараз Жидков

На початку війни артист був активним у соцмережах, але зараз публікує пости значно рідше.

Художній керівник та актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий повідомив, що його колега не проживає в Україні.

В інтерв'ю програмі "Ранок у великому місті" артист зазначив, що Жидков покинув країну три роки тому.

"Він не працює, він поїхав. Я не знаю, можна це назвати - "по-англійські" чи ні", - сказав шоумен.

Кошовий зізнався, що від'їзд колеги без попередження став для нього сюрпризом. Місце перебування артиста наразі невідоме, хоча в Instagram вказано, що він зараз в Австрії.

"Я коли дізнався, що він пішов, це для мене було несподівано. Чесно. Я прийшов, а мені сказали, що Валера поїхав. Поїхав та й поїхав. Отже, ось такий ти сильний чувак", - уточнив Євген.

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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Instagram Валерія Жидкова, Ранок у великому місті.

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