Українська акторка потрапила в реанімацію у критичному стані: що відомо на цей момент

Українська акторка театру і кіно Валерія Олейникова, яка відома за роллю Моріки у фільмі Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада", кілька днів перебуває в критичному стані в реанімації.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram на сторінці "Сучасне Українське Кіно".

Валерія Олейникова в реанімації

На сторінці спільноти розкрили попередній діагноз акторки, а також наголосили, що лікарі роблять усе можливе. Актриса перебуває в реанімації 4-й день.

"У неї критичний стан, і вже четверту добу лікарі борються за її життя. Остаточного діагнозу поки що немає, є попередні припущення: DRESS-синдром і герпесний менінгіт", - ідеться в повідомленні.

Також відкрито збір на лікування акторки - всі небайдужі можуть приєднатися і допомогти їй якнайшвидше одужати.



Актриса в критичному стані (скріншот поста)

Що відомо про Вікторію Олейникову

Майбутня актриса народилася 1982 року в місті Волочиськ (Хмельницька область). Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "акторська майстерність".

На її рахунку безліч епізодичних ролей і ролей другого плану у фільмах і серіалах, також знімалася в рекламних роликах, грає в театрі.

Найвідоміша роль останніх років - у фільмі "Ля Палісіада".



Валерія Олейникова (фото: instagram.com/oleynikovavaleria)

Про що фільм "Ля Палісіада"

Це перший фільм про смертну кару в Україні.

Дії у фільмі відбуваються 1996 року, за 5 місяців до мораторію на смертну кару. У центрі сюжету опиняються два старих друга, детектив міліції та судовий психіатр, які беруться розслідувати вбивство колеги. Крім цього, героїв об'єднує давня закоханість у вдову загиблого. Занурені в заплутану справу і давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, в якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків.