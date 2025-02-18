Незаменимые бьюти-ритуалы Леры Мандзюк: на чем она никогда не экономит?

По словам Леры, она имеет незыблемые правила, касающиеся ухода за собой.

Комикеса призналась, что есть определенные процедуры, на которые она готова тратить любые средства, ведь считает их абсолютно необходимыми для поддержания красоты и здоровья.

"Всегда и везде, когда иду на солнце, я наношу SPF (солнцезащитный крем, - ред.) на лицо", - говорит она.

К слову, польза SPF-защиты является абсолютно обоснованной и соответствует рекомендациям ведущих дерматологов мира. Ведь солнечное излучение является одним из главных факторов старения кожи, провоцируя появление морщин, пигментных пятен и потерю эластичности.

Но больше всего внимания Мандзюк уделила своей улыбке.

"Стоматологические - самые дорогие процедуры, которые я считаю мастхэвом", - добавляет она.

И это логично, потому что здоровая и ухоженная улыбка - это не только эстетический аспект, но и индикатор общего состояния здоровья.

Лера Мандзюк (фото: Новый канал)

Также в перерыве между зажигательными съемками звезда назвала свои guilty pleasures, которые помогают снять стресс и восстановить внутренний баланс.

"Для меня запретные удовольствия - это просмотр сериала сутки за сутками. Не спать, не есть, а смотреть серии беспрестанно. Стараюсь так не делать, но хочется", - говорит Лера.



Лера Мандзюк (фото: instagram.com/mandziuk.selera)

Напомним, что Лера Мандзюк - яркая представительница украинского стендапа, комикеса, известная своей откровенностью, самоиронией и неповторимой манерой подачи материала.

Она получила известность благодаря участию в различных телевизионных проектах, в частности "Женский Квартал" и "Рассмеши комика", а также как автор и исполнительница собственных стендап-шоу.

Сегодня Лера является одной из самых заметных фигур в украинском юморе, покоряя зрителей своей искренностью, энергией и умением шутить над собой и жизненными ситуациями.



Лера Мандзюк (фото: instagram.com/mandziuk.selera)