Є до чого прагнути! Скільки платять вчителям у Польщі, й чому в Україні не так
Зарплати педагогів усіх рангів - від дитячих садочків до закладів вищої освіти - ніколи не були занадто високими. Не зважаючи на те, що працівники освіти часто-густо вкладають у свою професію всю душу, оплата їхньої праці залишає бажати кращого. І не тільки в Україні...
Скільки грошей отримують вчителі в Польщі та Україні, а також які надбавки та бонуси до базових ставок існують, читайте далі в матеріалі Styler.
Нарахування зарплат учителям у Польщі
У Польщі, як і в багатьох інших державах, вчителі отримують не тільки базову ставку, а можуть розраховувати на низку надбавок, премій та інших пільг.
Розмір посадового окладу вчителя у Польщі залежить від:
- кваліфікації
- ступеня підвищення кваліфікації
- кількості обов'язкових занять
Надбавки можуть бути:
- за вислугу років
- мотиваційні (заохочувальні надбавки, премії)
- функціональні (за виконання функцій класного керівника тощо)
- за умови праці
- за надурочні години (чи години позаштатного заміщення)
- стартові вигоди
А їхній розмір залежить від:
- займаної посади
- стажу роботи
- якості виконаної роботи
- виконання додаткових завдань чи заходів
- інших функцій (чи обтяжливих умов праці)
Скільки отримують польські педагоги
Згідно з інформацією польського правового і економічного видання Dziennik Gazeta Prawna, мінімальна заробітна плата вчителя з вищою освітою (магістр) та педагогічною підготовкою становить:
- вчитель-початківець - 3 690 злотих (брутто - до віднімання різних виплат, податків) (близько 31 826 грн)
- призначений учитель - 3 890 злотих (брутто) (близько 33 551 грн)
- дипломований учитель - 4 550 злотих (брутто) (близько 39 243 грн)
Водночас мінімальна базова заробітна плата вчителів з іншою освітою є дещо нижчою:
- вчитель-початківець - 3 600 злотих (близько 31 050 грн)
- призначений учитель - 3 700 злотих (близько 31 912 грн)
- дипломований учитель - 3 960 злотих (близько 34 155 грн)
Зазначимо також, що вчителі Польщі активно домагаються підвищення зарплат. Ймовірно, найближчим часом ці цифри можуть змінитись.
Нарахування зарплат учителям в Україні
В межах Національної (не)конференції EdCamp Воля 2023 міністр освіти й науки Оксен Лісовий розповів, що існуюча система оплати праці вчителів передбачає маленьку базову ставку та купу надбавок.
Виходячи з цього, типовим рішенням для деяких засновників шкіл стає така собі "економія" - надбавки прибирають і освітяни живуть на копійки.
Типи надбавок до основного посадового окладу педагогічних працівників:
- за вислугу років
- за престижність праці
- за сумлінну працю
- на оздоровлення (при наданні щорічної основної відпустки)
- за класне керівництво
- за перевірку зошитів і робіт (з іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення - 10%, з математики - 15%, з мови та літератури - 20%)
- інші доплати (можуть залежати від підвищення, типу закладу, завідування кабінетами колективів тощо)
Надбавки за вислугу років (стаж роботи) становлять:
- понад 3 роки стажу - 10% посадового окладу
- понад 10 років стажу - 20% посадового окладу
- понад 20 років стажу - 30% посадового окладу
На підвищення зарплати у розмірі 10% від посадового окладу мають право вчителі, які отримали педагогічні звання:
- старший вчитель
- старший викладач
- старший вихователь
- керівник гуртка-методист
- педагог-організатор-методист
- практичний психолог-методист
- старший вожатий-методист
- майстер виробничого навчання II категорії
На підвищення зарплати у розмірі 15% від посадового окладу мають право вчителі, які отримали педагогічні звання:
- вчитель-методист
- викладач-методист
- вихователь-методист
- майстер виробничого навчання І категорії
Скільки реально отримують українські педагоги
У 2023 році очікувалося підвищення зарплат вчителів і зарплата молодого вчителя мала стартувати від 15 000 грн. Однак через повномасштабну війну з РФ цього не сталося.
Згідно з даними МОН, нині зарплати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (без доплат) з розрахунку 18 годин на тиждень такі:
- молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи - 5 699 грн
- вчитель І категорії - 6 567 грн
- вчитель вищої категорії - 7 001 грн
- директор закладу ЗСО - 8 679 грн
Середні зарплати (з доплатами) з розрахунку 18 годин на тиждень можуть становити:
- молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи - 10 574 грн
- вчитель І категорії - 12 906 грн
- вчитель вищої категорії - 13 759 грн
- директор закладу ЗСО - 16 102 грн
Що й коли може змінитися
За словами Лісового, підвищити зарплату вчителям наразі дуже складно. Водночас можна змінити систему для поступової підготовки до впровадження нового підходу й нових принципів.
"Без зміни системи оплати праці реформи не буде… Нині зміна принципів нарахування заробітної плати вчителям - один із дев'яти ключових потоків діяльності МОН… Рівень заробітної плати вчителів має залежати від багатьох параметрів: рівня кваліфікації, реальних досягнень. А от кількість років, які людина пропрацювала вчителем, - зовсім не основний показник, як було раніше", - пояснив урядовець.
Народний депутат, член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин під час тієї ж конференції зазначив, що розпочнеться велика комплексна реформа з вересня 2023 року.
Він додав, що зарплата вчителів після перемоги обговорюється в розмірі 40 000 грн.
"Цю суму я не вигадав, не взяв зі стелі. За нею - підрахунки. Але це не популістське легке рішення, адже за ним підуть і болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу в професію (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді… В нас найнижча кількість годин на ставку серед країн Європи для вчителів - 18. Тож обговорюється перехід до 36 годин. А тому ніхто не зможе брати півтори ставки", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у ще одній країні запроваджують вивчення української мови.
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