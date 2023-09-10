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Є до чого прагнути! Скільки платять вчителям у Польщі, й чому в Україні не так

Неділя 10 вересня 2023 09:00
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Є до чого прагнути! Скільки платять вчителям у Польщі, й чому в Україні не так Зарплата вчителів складається зі ставки й надбавок (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Зарплати педагогів усіх рангів - від дитячих садочків до закладів вищої освіти - ніколи не були занадто високими. Не зважаючи на те, що працівники освіти часто-густо вкладають у свою професію всю душу, оплата їхньої праці залишає бажати кращого. І не тільки в Україні...

Скільки грошей отримують вчителі в Польщі та Україні, а також які надбавки та бонуси до базових ставок існують, читайте далі в матеріалі Styler.

Нарахування зарплат учителям у Польщі

У Польщі, як і в багатьох інших державах, вчителі отримують не тільки базову ставку, а можуть розраховувати на низку надбавок, премій та інших пільг.

Розмір посадового окладу вчителя у Польщі залежить від:

  • кваліфікації
  • ступеня підвищення кваліфікації
  • кількості обов'язкових занять

Надбавки можуть бути:

  • за вислугу років
  • мотиваційні (заохочувальні надбавки, премії)
  • функціональні (за виконання функцій класного керівника тощо)
  • за умови праці
  • за надурочні години (чи години позаштатного заміщення)
  • стартові вигоди

А їхній розмір залежить від:

  • займаної посади
  • стажу роботи
  • якості виконаної роботи
  • виконання додаткових завдань чи заходів
  • інших функцій (чи обтяжливих умов праці)

Скільки отримують польські педагоги

Згідно з інформацією польського правового і економічного видання Dziennik Gazeta Prawna, мінімальна заробітна плата вчителя з вищою освітою (магістр) та педагогічною підготовкою становить:

  • вчитель-початківець - 3 690 злотих (брутто - до віднімання різних виплат, податків) (близько 31 826 грн)
  • призначений учитель - 3 890 злотих (брутто) (близько 33 551 грн)
  • дипломований учитель - 4 550 злотих (брутто) (близько 39 243 грн)

Водночас мінімальна базова заробітна плата вчителів з іншою освітою є дещо нижчою:

  • вчитель-початківець - 3 600 злотих (близько 31 050 грн)
  • призначений учитель - 3 700 злотих (близько 31 912 грн)
  • дипломований учитель - 3 960 злотих (близько 34 155 грн)

Зазначимо також, що вчителі Польщі активно домагаються підвищення зарплат. Ймовірно, найближчим часом ці цифри можуть змінитись.

Нарахування зарплат учителям в Україні

В межах Національної (не)конференції EdCamp Воля 2023 міністр освіти й науки Оксен Лісовий розповів, що існуюча система оплати праці вчителів передбачає маленьку базову ставку та купу надбавок.

Виходячи з цього, типовим рішенням для деяких засновників шкіл стає така собі "економія" - надбавки прибирають і освітяни живуть на копійки.

Типи надбавок до основного посадового окладу педагогічних працівників:

  • за вислугу років
  • за престижність праці
  • за сумлінну працю
  • на оздоровлення (при наданні щорічної основної відпустки)
  • за класне керівництво
  • за перевірку зошитів і робіт (з іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення - 10%, з математики - 15%, з мови та літератури - 20%)
  • інші доплати (можуть залежати від підвищення, типу закладу, завідування кабінетами колективів тощо)

Надбавки за вислугу років (стаж роботи) становлять:

  • понад 3 роки стажу - 10% посадового окладу
  • понад 10 років стажу - 20% посадового окладу
  • понад 20 років стажу - 30% посадового окладу

На підвищення зарплати у розмірі 10% від посадового окладу мають право вчителі, які отримали педагогічні звання:

  • старший вчитель
  • старший викладач
  • старший вихователь
  • керівник гуртка-методист
  • педагог-організатор-методист
  • практичний психолог-методист
  • старший вожатий-методист
  • майстер виробничого навчання II категорії

На підвищення зарплати у розмірі 15% від посадового окладу мають право вчителі, які отримали педагогічні звання:

  • вчитель-методист
  • викладач-методист
  • вихователь-методист
  • майстер виробничого навчання І категорії

Скільки реально отримують українські педагоги

У 2023 році очікувалося підвищення зарплат вчителів і зарплата молодого вчителя мала стартувати від 15 000 грн. Однак через повномасштабну війну з РФ цього не сталося.

Згідно з даними МОН, нині зарплати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (без доплат) з розрахунку 18 годин на тиждень такі:

  • молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи - 5 699 грн
  • вчитель І категорії - 6 567 грн
  • вчитель вищої категорії - 7 001 грн
  • директор закладу ЗСО - 8 679 грн

Середні зарплати (з доплатами) з розрахунку 18 годин на тиждень можуть становити:

  • молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи - 10 574 грн
  • вчитель І категорії - 12 906 грн
  • вчитель вищої категорії - 13 759 грн
  • директор закладу ЗСО - 16 102 грн

Що й коли може змінитися

За словами Лісового, підвищити зарплату вчителям наразі дуже складно. Водночас можна змінити систему для поступової підготовки до впровадження нового підходу й нових принципів.

"Без зміни системи оплати праці реформи не буде… Нині зміна принципів нарахування заробітної плати вчителям - один із дев'яти ключових потоків діяльності МОН… Рівень заробітної плати вчителів має залежати від багатьох параметрів: рівня кваліфікації, реальних досягнень. А от кількість років, які людина пропрацювала вчителем, - зовсім не основний показник, як було раніше", - пояснив урядовець.

Народний депутат, член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин під час тієї ж конференції зазначив, що розпочнеться велика комплексна реформа з вересня 2023 року.

Він додав, що зарплата вчителів після перемоги обговорюється в розмірі 40 000 грн.

"Цю суму я не вигадав, не взяв зі стелі. За нею - підрахунки. Але це не популістське легке рішення, адже за ним підуть і болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу в професію (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді… В нас найнижча кількість годин на ставку серед країн Європи для вчителів - 18. Тож обговорюється перехід до 36 годин. А тому ніхто не зможе брати півтори ставки", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у ще одній країні запроваджують вивчення української мови.

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