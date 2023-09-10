Есть к чему стремиться! Сколько платят учителям в Польше, и почему в Украине не так
Зарплаты педагогов всех рангов - от детских садов до заведений высшего образования - никогда не были слишком высокими. Несмотря на то, что работники образования часто вкладывают в свою профессию всю душу, оплата их труда оставляет желать лучшего. И не только в Украине...
Сколько денег получают учителя в Польше и Украине, а также какие надбавки и бонусы к базовым ставкам существуют, читайте дальше в материале Styler.
Начисление зарплат учителям в Польше
В Польше, как и во многих других государствах, учителя получают не только базовую ставку, а могут рассчитывать на ряд надбавок, премий и других льгот.
Размер должностного оклада учителя в Польше зависит от:
- квалификации
- степени повышения квалификации
- количества обязательных занятий
Прибавки могут быть:
- за выслугу лет
- мотивационные (поощрительные надбавки, премии)
- функциональные (при выполнении функций классного руководителя и т. п.)
- за условия труда
- за сверхурочные часы (или часы внештатного замещения)
- стартовые выгоды
А их размер зависит от:
- занимаемой должности
- стажа работы
- качества проделанной работы
- выполнения дополнительных задач или мероприятий
- других функций (или отягощающих условий труда)
Сколько получают польские педагоги
Согласно информации польского правового и экономического издания Dziennik Gazeta Prawna, минимальная заработная плата учителя с высшим образованием (магистр) и педагогической подготовкой составляет:
- учитель-новичок - 3 690 злотых (брутто - к вычитанию различных выплат, налогов) (около 31 826 грн)
- назначенный учитель - 3 890 злотых (брутто) (около 33 551 грн)
- дипломированный учитель - 4 550 злотых (брутто) (около 39 243 грн)
В то же время минимальная базовая заработная плата учителей с другим образованием несколько ниже:
- начинающий учитель - 3 600 злотых (около 31 050 грн)
- назначенный учитель - 3 700 злотых (около 31 912 грн)
- дипломированный учитель - 3 960 злотых (около 34 155 грн)
Отметим также, что учителя Польши активно добиваются повышения зарплат. Вероятно, в ближайшее время эти цифры могут измениться.
Начисление зарплат учителям в Украине
В рамках Национальной (не)конференции EdCamp Воля 2023 года министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что существующая система оплаты труда учителей предусматривает маленькую базовую ставку и кучу надбавок.
Исходя из этого, типичным решением для некоторых основателей школ становится некая "экономия" - надбавки убирают и педагоги живут на копейки.
Типы надбавок к основному должностному окладу педагогических работников:
- за выслугу лет
- за престижность труда
- за добросовестный труд
- на оздоровление (при предоставлении ежегодного основного отпуска)
- за классное руководство
- за проверку тетрадей и работ (по иностранному языку, технической механике (конструированию) и чертежу - 10%, по математике - 15%, по языку и литературе - 20%)
- другие доплаты (могут зависеть от повышения, типа заведения, заведования кабинетами коллективов и т.п.)
Надбавки за выслугу лет (стаж работы) составляют:
- свыше 3 лет стажа - 10% должностного оклада
- более 10 лет стажа - 20% должностного оклада
- более 20 лет стажа - 30% должностного оклада
На повышение зарплаты в размере 10% должностного оклада имеют право учителя, получившие педагогические звания:
- старший учитель
- старший преподаватель
- старший воспитатель
- руководитель кружка-методист
- педагог-организатор-методист
- практический психолог-методист
- старший вожатый-методист
- мастер производственного обучения II категории
На повышение зарплаты в размере 15% должностного оклада имеют право учителя, получившие педагогические звания:
- учитель-методист
- преподаватель-методист
- воспитатель-методист
- мастер производственного обучения I категории
Сколько реально получают украинские педагоги
В 2023 году ожидалось повышение зарплат учителей и зарплата молодого учителя должна была стартовать от 15 000 грн. Однако из-за полномасштабной войны с РФ этого не произошло.
Согласно данным МОН, сейчас зарплаты педагогических работников учреждений общего среднего образования (без доплат) из расчета 18 часов в неделю таковы:
- молодой учитель без категории и с малым стажем работы - 5 699 грн
- учитель І категории - 6 567 грн
- учитель высшей категории - 7 001 грн
- директор заведения ЗСО - 8 679 грн
Средние зарплаты (с доплатами) из расчета 18 часов в неделю могут составлять:
- молодой учитель без категории и с малым стажем работы - 10 574 грн
- учитель І категории - 12 906 грн
- учитель высшей категории - 13 759 грн
- директор заведения ЗСО - 16 102 грн
Что и когда может измениться
По словам Лисового, повысить зарплату учителям очень сложно. В то же время, можно изменить систему для постепенной подготовки к внедрению нового подхода и новых принципов.
"Без изменения системы оплаты труда реформы не будет… Сейчас изменение принципов начисления заработной платы учителям - один из девяти ключевых потоков деятельности МОН… Уровень заработной платы учителей должен зависеть от многих параметров: уровня квалификации, реальных достижений. А вот количество лет, которые человек проработал учителем, - отнюдь не основной показатель, как было раньше", - пояснил чиновник.
Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин во время той же конференции отметил, что начнется большая комплексная реформа с сентября 2023 года.
Он добавил, что зарплата учителей после победы оговаривается в размере 40 000 грн.
"Эту сумму я не придумал, не взял с потолка. За ней - подсчеты. Но это не популистское легкое решение, ведь за ним последуют и болезненные, сложные последствия: сертификация учителей, сокращение сети школ, "порог" входа в профессию (повышение требований к кандидатам на должность учителя), ограничение пребывания директоров школ в должности… У нас самое низкое количество часов на ставку среди стран Европы для учителей - 18. Поэтому обсуждается переход к 36 часам. А потому никто не сможет брать полторы ставки", - подытожил нардеп.
Напомним, ранее мы рассказывали, что еще в одной стране вводят изучение украинского языка.
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