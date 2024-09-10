Неймовірно розумна кішка врятувала життя жінці дивним способом: що вона зробила

Саіма Афзал розповіла неймовірну історію про то, як її кішка Кет врятувала їй життя. Розумна тварина чітко вказала лапами на місце, яке 52-річній Саімі потрібно було перевірити у лікаря. І жінка дослухалася до поведінки кішки і завдяки цьому вона ще досі жива.

Як кішка повідомила власниці про проблеми зі здоров'ям та чим закінчилася ця історія, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Киця Кет раптом почала багато уваги приділяти одному й тому самому місці на грудях Саіми. Кет - суміш мейн-куна/теббі й за словами жінки, ця кицька не мала б жити з нею.

Тварина спочатку належала братові жінки. Але він змушений був прилаштувати Кет, бо пішов до університету, де тримати тварин заборонено.

Інші сестри відмовилися брати кицю, бо мають алергію. А Саімі не змогла відправити тварину до притулку.

"Брат навчався в університеті, і їм заборонено тримати домашніх тварин. А інші мої сестри хворі на алергію, тому вона не могла залишитися вдома у моїх батьків. Спочатку у мене теж була алергія, але я не мала духу відправити її в благодійну рятувальну організацію, бо там часто таких котів відбраковують. Тому я запаслася антигістамінним препаратом і відтоді Кет стала моєю прекрасною дитиною", - розповіла Саімі.

Розумна киця-Ейнштейн Кет (фото: Saima Afzal MBE / SWNS)

І якось Кет збентежила свою хазяйку своєю поведінкою. Киця сідала жінці на груди та щосили лапами штовхала одне й те саме місце. Саімі її відштовхувала, бо тварина робила їй боляче, але Кет не здавалася.

"Вона робила так деякий час, у мене почала боліти голова та шия, я не могла зрозуміти причину. Виявилося, це через те, що почали рости пухлини. А Кет визначила місце і продовжувала розминати та штовхати у цьому місці", - каже жінка.

Спочатку 52-річна Саімі подумала, що біль від попереднього діагнозу - плеврит. Однак вона згодом намацала якусь гулю. Чотирилапий лікар зрозумів, що з хазяйкою щось не так і почав діяти.

Жінка почала непокоїтися і подзвонила своєму лікарю загальної практики. Їй призначили обстеження і виявили інвазивний протоковий рак другої стадії 1 ступеня.

Саімі перенесла операцію - їй видалили пухлину та всі лімфатичні вузли під правою рукою, а згодом жінка пройшла курс променевої терапії.

І хоча зараз вона змушена приймати важкі ліки й після операції у неї залишилося пошкодження нерва навколо правого боку тіла, а через ліки - погіршився зір, вона все одно неймовірно вдячна Кет.

"Думаю, що це була доля. Уявіть, якби я того дня не відповіла на телефон братові? Я думаю, що Кет судилося бути у моєму житті. Я прийняла її, а вона врятувала мені життя", - каже Саімі.

Саімі вдячна киці Кет за порятунок життя (фото: Saima Afzal MBE / SWNS)