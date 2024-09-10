Невероятно умная кошка спасла жизнь своей хозяйке странным способом: что она сделала

Саима Афзал рассказала невероятную историю о том, как ее кошка Кэт спасла ей жизнь. Умное животное четко указало лапами на место, которое 52-летней Саими нужно было проверить у врача. И женщина прислушалась к поведению кошки и благодаря этому она еще жива.

Как кошка сообщила владелице о проблемах со здоровьем и чем закончилась эта история, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Киса Кэт вдруг начала много внимания уделять одному и тому же месту на груди Саимы. Кэт - смесь мейн-куна/тебби и по словам женщины, эта кошечка не должна была жить с ней.

Животное сначала принадлежало брату женщины. Но он вынужден был пристроить Кэт, потому что пошел в университет, где держать животных запрещено.

Другие сестры отказались брать кошку, потому что имеют аллергию. А Саими не смогла отправить животное в приют.

"Брат учился в университете, и им запрещено держать домашних животных. А другие мои сестры больны аллергией, поэтому она не могла остаться дома у моих родителей. Сначала у меня тоже была аллергия, но я не имела духа отправить ее в благотворительную спасательную организацию, потому что там часто таких кошек отбраковывают. Поэтому я запаслась антигистаминным препаратом, и с тех пор Кэт стала моим прекрасным ребенком", - рассказала Саими.

Умная кошка-Эйнштейн Кэт (фото: Saima Afzal MBE/SWNS)

И однажды Кэт смутила свою хозяйку своим поведением. Кошечка садилась женщине на грудь и изо всех сил лапами толкала одно и то же место. Саими ее отталкивала, потому что животное делало ей больно, но Кэт не сдавалась.

"Она делала так некоторое время, у меня начала болеть голова и шея, я не могла понять причину. Оказалось, это потому, что начали расти опухоли. А Кэт определила место и продолжала разминать и толкать в этом месте", - говорит женщина.

Сначала 52-летняя Саими подумала, что боль от предварительного диагноза - плеврит. Однако она потом нащупала какую-то шишку. Четвероногий врач понял, что с хозяйкой что-то не так и начал действовать.

Женщина начала беспокоиться и позвонила врачу общей практики. Ей назначили обследование и обнаружили инвазивный протоковый рак второй стадии 1 степени.

Саими перенесла операцию - ей удалили опухоль и все лимфатические узлы под правой рукой, а потом женщина прошла курс лучевой терапии.

И хотя сейчас она вынуждена принимать тяжелые лекарства и после операции у нее осталось повреждение нерва вокруг правой стороны тела, а из-за лекарства - ухудшилось зрение, она все равно невероятно благодарна Кэт.

"Думаю, что это была судьба. Представьте, если бы я в тот день не ответила на телефон брату? Я думаю, что Кэт суждено быть в моей жизни. Я приняла ее, а она спасла мне жизнь", - говорит Саими.

Сами благодарна киске Кэт за спасение жизни (фото: Saima Afzal MBE/SWNS)