Неймовірна смакота. Популярний кулінар поділився простим рецептом курячої лазаньї
Лазанья - традиційна італійська страва з м'ясного фаршу, спеціальних листів пасти та соусу бешамель. Багато хто боїться готувати цю смакоту, щоб не зіпсувати продукти й настрій. Однак насправді рецепт дуже простий, який повторити зможе кожен.
Рецептом поділився популярний фудблогер Алекс Міль у своєму Instagram.
Інгредієнти
Для приготування курячої лазаньї, вам знадобиться:
- варене куряче філе - 400 г
- цибуля ріпчаста - 100 г
- зелена цибуля - 50 г
- солодкий перець - 140 г
- часник - 3 зубчики
- олія
- пюре з помідорів - 400 г
- сіль
- перець
- паприка
- орегано
- лавровий лист - 2 шт.
Для соусу:
- молоко - 400 мл
- борошно - 2 ст. л.
- вершкове масло - 25 г
- сіль, перець, мускат
- листи для лазаньї - 4-6 шт.
- твердий сир чи моцарела - 80 г
Як готувати
Спочатку наріжте часник, цибулю, солодкий перець та куряче філе. Налийте в сковорідку олію, додайте нарізані овочі та обсмажуйте п'ять хвилин, перемішуючи.
Після цього додайте в сковорідку куряче філе, пюре з помідорів, сіль, перець, паприку та орегано. Перемішуючи, додайте лаврові листя та тушкуйте на малому вогні приблизно 12-15 хвилин.
Для приготування соусу спочатку нагрійте каструлю на плиті, після цього розтопіть в ній масло. Додайте борошно та ретельно вимішуйте вінчиком. Налийте молоко, додайте сіль, перець та мускат, постійно помішуйте до легкого загустіння соусу.
Тепер складіть лазанью - на дно деко викладіть м'ясний шар, далі шар соусу та листи для лазаньї зверху. Зверху присипте тертий сир та накрийте фольгою.
Відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин. Після цього зніміть фольгу та готуйте ще 12-15 хвилин. Готово!
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