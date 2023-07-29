Неймовірна смакота. Популярний кулінар поділився простим рецептом курячої лазаньї

Лазанья - традиційна італійська страва з м'ясного фаршу, спеціальних листів пасти та соусу бешамель. Багато хто боїться готувати цю смакоту, щоб не зіпсувати продукти й настрій. Однак насправді рецепт дуже простий, який повторити зможе кожен.

Інгредієнти

Для приготування курячої лазаньї, вам знадобиться:

варене куряче філе - 400 г

цибуля ріпчаста - 100 г

зелена цибуля - 50 г

солодкий перець - 140 г

часник - 3 зубчики

олія

пюре з помідорів - 400 г

сіль

перець

паприка

орегано

лавровий лист - 2 шт.

Для соусу:

молоко - 400 мл

борошно - 2 ст. л.

вершкове масло - 25 г

сіль, перець, мускат

листи для лазаньї - 4-6 шт.

твердий сир чи моцарела - 80 г

Як готувати

Спочатку наріжте часник, цибулю, солодкий перець та куряче філе. Налийте в сковорідку олію, додайте нарізані овочі та обсмажуйте п'ять хвилин, перемішуючи.

Після цього додайте в сковорідку куряче філе, пюре з помідорів, сіль, перець, паприку та орегано. Перемішуючи, додайте лаврові листя та тушкуйте на малому вогні приблизно 12-15 хвилин.

Для приготування соусу спочатку нагрійте каструлю на плиті, після цього розтопіть в ній масло. Додайте борошно та ретельно вимішуйте вінчиком. Налийте молоко, додайте сіль, перець та мускат, постійно помішуйте до легкого загустіння соусу.

Тепер складіть лазанью - на дно деко викладіть м'ясний шар, далі шар соусу та листи для лазаньї зверху. Зверху присипте тертий сир та накрийте фольгою.

Відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин. Після цього зніміть фольгу та готуйте ще 12-15 хвилин. Готово!