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Неймовірна смакота. Популярний кулінар поділився простим рецептом курячої лазаньї

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Субота 29 липня 2023 17:03
Неймовірна смакота. Популярний кулінар поділився простим рецептом курячої лазаньї Як приготувати курячу лазанью (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль
Експерт: Алекс Міль

Лазанья - традиційна італійська страва з м'ясного фаршу, спеціальних листів пасти та соусу бешамель. Багато хто боїться готувати цю смакоту, щоб не зіпсувати продукти й настрій. Однак насправді рецепт дуже простий, який повторити зможе кожен.

Рецептом поділився популярний фудблогер Алекс Міль у своєму Instagram.

Інгредієнти

Для приготування курячої лазаньї, вам знадобиться:

  • варене куряче філе - 400 г
  • цибуля ріпчаста - 100 г
  • зелена цибуля - 50 г
  • солодкий перець - 140 г
  • часник - 3 зубчики
  • олія
  • пюре з помідорів - 400 г
  • сіль
  • перець
  • паприка
  • орегано
  • лавровий лист - 2 шт.

Для соусу:

  • молоко - 400 мл
  • борошно - 2 ст. л.
  • вершкове масло - 25 г
  • сіль, перець, мускат
  • листи для лазаньї - 4-6 шт.
  • твердий сир чи моцарела - 80 г

Як готувати

Спочатку наріжте часник, цибулю, солодкий перець та куряче філе. Налийте в сковорідку олію, додайте нарізані овочі та обсмажуйте п'ять хвилин, перемішуючи.

Після цього додайте в сковорідку куряче філе, пюре з помідорів, сіль, перець, паприку та орегано. Перемішуючи, додайте лаврові листя та тушкуйте на малому вогні приблизно 12-15 хвилин.

Для приготування соусу спочатку нагрійте каструлю на плиті, після цього розтопіть в ній масло. Додайте борошно та ретельно вимішуйте вінчиком. Налийте молоко, додайте сіль, перець та мускат, постійно помішуйте до легкого загустіння соусу.

Тепер складіть лазанью - на дно деко викладіть м'ясний шар, далі шар соусу та листи для лазаньї зверху. Зверху присипте тертий сир та накрийте фольгою.

Відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин. Після цього зніміть фольгу та готуйте ще 12-15 хвилин. Готово!

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