Невероятная вкуснятина. Популярный кулинар поделился простым рецептом куриной лазаньи

Лазанья - традиционное итальянское блюдо из мясного фарша, специальных листов пасты и соуса бешамель. Многие боятся готовить эту вкуснятину, чтобы не испортить продукты и настроение. Однако на самом деле рецепт очень простой, который повторить сможет каждый.

Ингредиенты

Для приготовления куриной лазаньи, вам понадобятся:

вареное куриное филе - 400 г

лук репчатый - 100 г

зеленый лук - 50 г

сладкий перец - 140 г

чеснок - 3 зубчика

растительное масло

пюре из помидоров - 400 г

соль

перец

паприка

орегано

лавровый лист - 2 шт.

Для соуса:

молоко - 400 мл

мука - 2 ст. л.

сливочное масло - 25 г

соль, перец, мускат

листы для лазаньи - 4-6 шт.

твердый сыр или моцарелла - 80 г

Как готовить

Сначала нарежьте чеснок, лук сладкий перец и куриное филе. Налейте в сковороду растительное масло, добавьте нарезанные овощи и обжаривайте пять минут, перемешивая.

После этого добавьте в сковороду куриное филе, пюре из помидоров, соль, перец, паприку и орегано. Также добавьте лавровые листья и тушите на малом огне около 12-15 минут.

Для приготовления соуса сначала нагрейте кастрюлю на плите, затем растопите в ней масло. Добавьте муку и тщательно вымешайте венчиком. Налейте молоко, добавьте соль, перец и мускат, постоянно помешивайте до легкого загустения соуса.

Теперь сложите лазанью - на дно противня выложите мясной слой, далее слой соуса и листья для лазаньи сверху. Сверху присыпьте тертый сыр и накройте фольгой.

Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. После этого снимите фольгу и готовьте еще 12-15 минут. Готово!