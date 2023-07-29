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Невероятная вкуснятина. Популярный кулинар поделился простым рецептом куриной лазаньи

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Суббота 29 июля 2023 17:03
Невероятная вкуснятина. Популярный кулинар поделился простым рецептом куриной лазаньи Как приготовить куриную лазанью (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль
Эксперт: Алекс Миль

Лазанья - традиционное итальянское блюдо из мясного фарша, специальных листов пасты и соуса бешамель. Многие боятся готовить эту вкуснятину, чтобы не испортить продукты и настроение. Однако на самом деле рецепт очень простой, который повторить сможет каждый.

Рецептом поделился популярный фудблогер Алекс Миль в своем Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления куриной лазаньи, вам понадобятся:

  • вареное куриное филе - 400 г
  • лук репчатый - 100 г
  • зеленый лук - 50 г
  • сладкий перец - 140 г
  • чеснок - 3 зубчика
  • растительное масло
  • пюре из помидоров - 400 г
  • соль
  • перец
  • паприка
  • орегано
  • лавровый лист - 2 шт.

Для соуса:

  • молоко - 400 мл
  • мука - 2 ст. л.
  • сливочное масло - 25 г
  • соль, перец, мускат
  • листы для лазаньи - 4-6 шт.
  • твердый сыр или моцарелла - 80 г

Как готовить

Сначала нарежьте чеснок, лук сладкий перец и куриное филе. Налейте в сковороду растительное масло, добавьте нарезанные овощи и обжаривайте пять минут, перемешивая.

После этого добавьте в сковороду куриное филе, пюре из помидоров, соль, перец, паприку и орегано. Также добавьте лавровые листья и тушите на малом огне около 12-15 минут.

Для приготовления соуса сначала нагрейте кастрюлю на плите, затем растопите в ней масло. Добавьте муку и тщательно вымешайте венчиком. Налейте молоко, добавьте соль, перец и мускат, постоянно помешивайте до легкого загустения соуса.

Теперь сложите лазанью - на дно противня выложите мясной слой, далее слой соуса и листья для лазаньи сверху. Сверху присыпьте тертый сыр и накройте фольгой.

Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. После этого снимите фольгу и готовьте еще 12-15 минут. Готово!

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