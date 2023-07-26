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Гора печива з найпростіших інгредієнтів за 30 хвилин: тримайте швидкий рецепт

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Середа 26 липня 2023 19:22
Гора печива з найпростіших інгредієнтів за 30 хвилин: тримайте швидкий рецепт Як приготувати печиво без борошна (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Просте печиво з мінімуму інгредієнтів точно підкорить вас своїм смаком. А ваша родина проситиме готувати його знову і знову.

Рецептом поділилась фудблогер Наталія Жук у своєму Instagram.

Інгредієнти

Щоб приготувати дуже смачне печиво, вам знадобляться:

  • яйця - 2 шт.
  • цукор - 100 г
  • олія - 125 мл
  • йогурт або сметана -125 г
  • цедра лимона
  • манна крупа - 450 г
  • розпушувач - 10 г
  • цукрова пудра

Як готувати

Спочатку вбийте в миску два яйця, додайте цукор та дрібку солі, перемішайте.
Далі додайте олію та несолодкий йогурт або сметану. Також натріть цедру одного лимону, ще раз добре змішайте.

Далі до манної крупи додайте розпушувач. Замісіть тісто, накрийте його рушником та залиште приблизно на 10 хвилин.

Після цього зробіть невеличкі кульки, добре обваляйте у цукровій пудрі. Накрийте деко пергаментом та покладіть зверху кульки. Після чого поставте їх у розігріту до 200 градусів духовку та випікайте приблизно 10-15 хвилин. Готово!

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