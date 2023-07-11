Неймовірна історія "кохання". В Одесі молодий хлопець одружився з 56-річною жінкою з інвалідністю

В Одесі 32-річний чоловік уклав шлюб із 56-річною жінкою, яка має інвалідність. За свідоцтво про шлюб він заплатив гроші, і за його допомогою він хотів виїхати за межі України.

У пункті пропуску "Старокозаче" прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками СБУ затримали чоловіка, який уклав фіктивний шлюб із метою виїзду за кордон.

Під час прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра щодо незвичайної нареченої пари. Різниця у віці у молодят була суттєвою, і жінка виявилася старшою за чоловіка більш ніж на 20 років. Щобільше - дата укладання шлюбу збігалася із днем "весільної" подорожі за кордон.

Виявилося, що "іскра" у стосунках між нареченими пролетіла лише з однією метою - для виїзду чоловіка за кордон. 32-річний громадянин України скористався оголошенням в інтернеті про можливість "з'єднати серця" з жінкою, яка має інвалідність. Вартість такої послуги – 8 тисяч гривень.

Жінка – родом з Одеси, а її наречений – із села у Южненській міській громаді Одеської області. Він приїхав до міста, щоб укласти шлюб зі своєю "коханою", а після пари попрямувала у бік кордону. Нібито - вирушила за кордон у весільну подорож.

У пакет послуг з одруження включили також таксі до пункту пропуску на кордоні та дали супроводжуючу, яка мала все проконтролювати. Але афера не вдалася і всіх учасників злочинної змови затримали та передали представникам Національної поліції.