Люди чекають по 15 годин. У ДПСУ пояснили, чому на кордоні з Польщею величезні черги

Волонтер та ведуча Ярослава Кравченка повідомила, що простояла на кордоні з Польщею понад 12 годин. Вона поскаржилася на роботу митниці та назвала таку ситуацію "пеклом на митному посту".

Що відбувається на кордоні з Україною і яке пояснення дали у ДПСУ – читайте у матеріалі нижче.

Люди стоять на кордоні по 15 годин

За словами Кравченко, вона провела на прикордонному пункті "Краківець" 12,5 годин. Її подорож рейсовим автобусом перетворилася на пекло.

"12,5 годин на пункті пропуску. Половина людей пропустили стикувальні рейси та літаки (хоч і закладали 10 годин). Провела певні підрахунки з обробки та пропуску, а ви може мені роз'ясните, де баг. Поки що можу сказати, що найжахливіша поїздка у моєму житті відбулася", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

У коментарях багато українців поділилися своїми, такими ж сумними історіями про перетин кордону з Україною. Люди кажуть, що довелося чекати по 10-12-15 годин, запізнюватися на потяги та літаки.

Що кажуть у ДПСУ

У Державній прикордонній службі пояснили в коментарі Hromadske, що причина таких затримок - "через збільшення пасажиропотоку в літній період".

"В окремі дні години навпроти різних пунктів пропуску кількість бажаючих одномоментно перетнути кордон може бути досить високою, що і призводить до черг", - сказав прессекретар Держприкордонслужби Андрій Демченко.

У ДПСУ також порадили українцям відслідковувати стан завантаженості пунктами пропуску на виїзд з України на українських ресурсах, а для в'їзду - на ресурсах суміжних країн.

За словами офіцера пресслужби Західного регіонального управління ДПСУ Олександри Кучковської, найбільші черги спостерігаються у вихідні.

Вона рекомендує відстежувати стан завантаженості пунктів пропуску на сторінках Західного регіонального управління у Facebook та на інформаційних ресурсах Прикордонної варти Республіка Польща.

Начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Краковець" Сергій Веретельник повідомив, що найбільші скупчення автотранспорту спостерігаються на вихідні - четвер, п'ятниця, субота. А ось у неділю та понеділок – велике скупчення машин у напрямку в'їзду в Україну.

Найменші черги на виїзд на пункті пропуску бувають у понеділок та вівторок, а на в'їзд в Україну – у вівторок та середу.

Є нюанси щодо подорожей на рейсових автобусах. З урахуванням розкладу відправлень з вокзалів більшість автобусів прибуває до кордону в другій половині дня і в першій половині ночі. І, відповідно, на пропускних пунктах їх одночасно опиняється багато.

Наразі автобусів побільшало і в ДПСУ пояснюють, що це пов'язано з відпускним сезоном та канікулами у дітей – люди їдуть на відпочинок організованими групами.

Водії частіше обирають пункти пропуску "Краковець" та "Шегині", хоча черги з автобусів можуть спостерігатися у "Раві-Руській" та "Грушеві".

А пішоходів пропускають лише на "Шегині" - там черги зазвичай бувають у вихідні дні й переходу через кордон може чекати до 100 осіб. У будні черг зазвичай немає.