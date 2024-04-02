Неякісний сон може зістарити вас на 10 років: як не треба відпочивати

Здоровий сон робить нас молодшими

Дослідники зі Стокгольмського університету вивчали можливий зв'язок між сном та самооцінкою віку. Вони виявили, що ми почуваємося значно старшими, коли не виспалися і хочемо спати. А от добрий та повноцінний сон має зворотній ефект - якщо ми виспалися, то почуваємося значно молодше і здоровіше.

Вік, який відчуває людина, об'єктивно впливає на здоров'я. Попередні дослідження показали, що відчуття молодше свого фактичного віку пов'язане з більш тривалим та здоровим життям. А ось неякісний сон пов'язаний з підвищеним ризиком високого кров'яного тиску та когнітивних порушень.

Є навіть свідчення того, що суб'єктивний вік передбачає фактичний вік мозку: у тих, хто почувається молодшим, мозок молодше.

"З огляду на те, що сон необхідний для роботи мозку та загального благополуччя, ми вирішили перевірити, чи зберігає сон якісь секрети підтримки почуття молодості в міру старіння", - пояснює автор дослідження Леоні Балтер.

Як проводили дослідження

Команда науковців досліджувала, чи пов'язані сон та суб'єктивне сприйняття власного віку. Вони опитали майже 500 людей віком від 18 до 70 років і запитали, на скільки років вони почуваються, скільки за останній місяць вони не спали та наскільки хочуть спати.

Аналіз опитування показав, що учасники відчували себе в середньому на 0,23 року старше щоночі недостатнього сну минулого місяця.

Далі дослідники вивчали, як брак сну змушує учасників почуватися старше. Вони використали дані людей, чий сон був обмежений лише чотирма годинами у ліжку протягом двох ночей. Для порівняння бралися дані людей, які проводили по 9 годин у ліжку дві ночі підряд.

За даними науковців, учасники відчували себе старше в середньому на 4,4 року старше, коли їх сон обмежувався чотирма годинами. Проте вплив сну на суб'єктивний вік залежало насамперед від ступеня сонливості учасників.

Оцінка сонливості з використанням Каролінської шкали сонливості (KSS) показала, що учасники обох досліджень відчували себе на десять років старше, коли вони були дуже сонними (9 балів за KSS), а не надзвичайно бадьорими та невиспаними (1 бал за KSS).

Коли учасники були надзвичайно бадьорими, вони відчували себе приблизно на чотири роки молодші за свій фактичний вік, а через сильну сонливість вони почували себе на шість років старше свого фактичного віку.

Чому висипатися дійсно важливо

Перехід від неспання до сонливості збільшив вік на десять років. Це може істотно вплинути на повсякденне життя і здоров'я, оскільки, наприклад, відчуття молодості сприяє більш активному способу життя та мотивації до занять спортом.

Загалом результати дослідження свідчать, що здоровий сон також може допомогти довше зберегти відчуття молодості, що може призвести до додаткових позитивних ефектів для здоров'я. Порушення сну, навпаки, також негативно впливають сприйняття свого віку.