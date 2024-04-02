Некачественный сон может состарить вас на 10 лет: как не нужно отдыхать

Здоровый сон делает нас моложе

Исследователи из Стокгольмского университета изучали возможную связь между сном и самооценкой возраста. Они обнаружили, что мы чувствуем себя гораздо старше, когда не выспались и хотим спать. А вот хороший и полноценный сон имеет обратный эффект – если мы выспались, то чувствуем себя гораздо моложе и здоровее.

Возраст, который чувствует человек, объективно влияет на здоровье. Предыдущие исследования показали, что ощущение моложе своего фактического возраста связано с более продолжительной и здоровой жизнью. А вот некачественный сон связан с повышенным риском высокого давления и когнитивных нарушений.

Есть даже свидетельство того, что субъективный возраст предполагает фактический возраст мозга: у тех, кто чувствует себя моложе, мозг моложе.

"Учитывая, что сон необходим для работы мозга и общего благополучия, мы решили проверить, сохраняет ли сон какие-то секреты поддержания чувства молодости по мере старения", - объясняет автор исследования Леони Балтер.

Как проводили исследования

Команда ученых исследовала, связаны ли сон и субъективное восприятие собственного возраста. Они опросили почти 500 человек в возрасте от 18 до 70 лет и спросили, на сколько лет они чувствуют себя, сколько за последний месяц они бодрствовали и насколько хотят спать.

Анализ опроса показал, что участники чувствовали себя в среднем на 0,23 года старше каждую ночь недостаточного сна в прошлом месяце.

Далее исследователи изучали, как нехватка сна заставляет участников чувствовать себя старше. Они использовали данные людей, чей сон был ограничен только четырьмя часами в постели в течение двух ночей. Для сравнения брались данные людей, которые проводили по 9 часов в постели две ночи подряд.

По данным ученых, участники чувствовали себя старше в среднем на 4,4 года старше, когда их сон ограничивался четырьмя часами. Однако влияние сна на субъективный возраст зависело, прежде всего, от степени сонливости участников.

Оценка сонливости с использованием Каролинской шкалы сонливости (KSS) показала, что участники обоих исследований чувствовали себя на десять лет старше, когда они были очень сонными (9 баллов за KSS), а не очень бодрыми и невыспавшимися (1 балл за KSS).

Когда участники были чрезвычайно бодрыми, они чувствовали себя примерно на четыре года моложе своего фактического возраста, а из-за сильной сонливости они чувствовали себя на шесть лет старше своего фактического возраста.

Почему высыпаться действительно важно

Переход от бодрствования к сонливости увеличил возраст на десять лет. Это может оказать существенное влияние на повседневную жизнь и здоровье, поскольку, например, ощущение молодости способствует более активному образу жизни и мотивации к занятиям спортом.

В целом результаты исследования свидетельствуют, что здоровый сон также может помочь дольше сохранить чувство молодости, что может привести к дополнительным положительным эффектам для здоровья. Нарушения сна, напротив, также негативно влияют на восприятие своего возраста.