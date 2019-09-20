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Муж Заворотнюк впервые прокомментировал ее болезнь: разгорается скандал

STYLERЖизнь    20.09.2019 - 17:42
Муж Заворотнюк впервые прокомментировал ее болезнь: разгорается скандал
Анастасии Заворотнюк и Петр Чернышев (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев ответил на вопросы о состоянии любимой

Муж Анастасии Заворотнюк, которая ждет операцию по удалению опухоли головного мозга, рассказал о том, как семья переживает из-за ситуации, которая произошла со звездой сериала "Моя прекрасная няня".

Так, в одном из выпусков популярного в России шоу "Пусть говорят" известный фигурист Алексей Ягудин поведал, что ему удалось связаться с супругом Заворотнюк - также фигуристом Петром Чернышевым, чтобы узнать о самочувствии актрисы. К сожалению, долго поговорить им не удалось.

"Я писал ее мужу... Но он не отвечал. Сообщения не были прочитаны", - сказал спортсмен.

Когда же Ягудину удалось дозвониться до Чернышева, тот ответил на все вопросы коротко - одним словом: "Молимся..."

Муж Заворотнюк впервые прокомментировал ее болезнь: разгорается скандал

Анастасии Заворотнюк и Петр Чернышев (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Ягудин врет?

В то же время коллеги фигуриста после эфира обвинили его в пиаре на горе Заворотнюк. В спортивных кругах говорят, что за эту программу Ягудин получил кругленькую сумму - около 200 тыс. руб. Многие спортсмены даже сказали, что теперь Алексею даже руки не подадут.

Олимпийский чемпион Максим Траньков и вовсе обвинил Ягудина во лжи.

"Насколько я знаю, никаких официальных заявлений от семьи Насти и Пети не поступало, поэтому никаких комментариев я не даю. Думаю, вам лучше обратиться по этому вопросу к Ягудину, который любит пиариться на чужих трагедиях", - сказал он в комментарии КП и добавил, что Петр Чернышев и Алексей Ягудин никогда не дружили, а более того - являются конкурентами.

Муж Заворотнюк впервые прокомментировал ее болезнь: разгорается скандал

Анастасии Заворотнюк и Петр Чернышев (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Как семья Заворотнюк борется за ее жизнь

В пятницу стало известно, что семья Анастасии Заворотнюк отказалась от внешних консультантов по ее заболеванию.

По информации Mash, медучреждение, где проходит лечение актриса, разрешает привлекать сторонних врачей. Логично, что несколько крупных больниц и научных центров предложили свою помощь в лечении. Но в этом случае руководство клиники, посоветовавшись с родственниками актрисы, решило им отказать.

Сторонних специалистов не будет, лечение организуют своими силами. Сейчас Заворотнюк находится в терапевтическом отделении. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Анастасии Заворотнюк и Петр Чернышев (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

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