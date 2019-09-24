Врачей Заворотнюк пытаются подкупить за миллионы: кому это нужно

Анастасия Заворотнюк (коллаж РБК-Украина)

Врачам клиники, где лежит Анастасия Заворотнюк, предлагают большие деньги за информацию о ней

Анастасия Заворотнюк даже в больнице, где ее лечат от рака мозга, не может чувствовать себя спокойно. Так, по информации российских изданий, лечащим врачам звезды сериала "Моя прекрасная няня" предлагают заоблачные деньги за то, чтобы они поведали информацию о самочувствии актрисы.

Впрочем, крупные суммы денег за информацию о состоянии Анастасии журналисты предлагают любому сотруднику клиники - хоть медсестре, хоть уборщице. В связи с этим, родственники Заворотнюк даже приставили охранников к палате 48-летней актрисы.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

К слову, администрация больницы строго-настрого запретила своим сотрудникам говорить о звездной пациентке.

"На самом деле никто толком ничего не знает - только лечащие врачи. Все диагнозы засекречены. Мы тоже узнаем все новости из прессы. Персоналу большие деньги предлагают, чтобы мы что-то рассказали. От ста тысяч до миллиона рублей - в зависимости от информации. Но мы ничего не знаем", - рассказала "Собеседнику" одна из медсестер.

Семье Заворотнюк предлагают еще больше

Родственникам актрисы российские журналисты также предлагают большие деньги за сведения о самочувствии Анастасии. Понятное дело, они отказываются общаться с прессой. И это при том, что СМИ готовы платить заоблачные суммы даже дальним родственникам Заворотнюк за хоть какую-то информацию или эксклюзивную историю о ней.

Анастасия Заворотнюк с мужем и дочкой (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Больше всего хотят заполучить комментарий о здоровье кинозвезды телевизионщики из российских пропагандистских каналов. Так, они предлагают три миллиона рублей за то, чтобы члены семьи Заворотнюк выступили в их шоу и рассказали о состоянии актрисы.

Отметим, что ранее за деньги на разнообразные шоу приходили и рассказывали о Заворотнюк ее обнищавщий первый муж Олаф Шварцкопф и фигурист Алексей Ягудин, который позиционирует себя как "друг семьи".