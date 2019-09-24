Нестерпно: дочка Заворотнюк зробила сенсаційну заяву

Анна - старша дочка Анастасії Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Дочка Анастасії Заворотнюк звернулася до шанувальників та хейтерів матері

Дочка Анастасії Заворотнюк зробила заяву, що стосується її сім'ї. Так, модель, актриса і блогерша Анна Заворотнюк у своєму Instagram звернулася до шанувальників творчості зірки серіалу "Моя прекрасна няня" і тих людей, які зловтішаються з приводу хвороби актриси і хочуть сенсацій. Серед таких - російські журналісти.

"Журналісти, залиште мене і мою сім'ю в спокої! І спасибі тим людям, хто щиро бажає добра", - написала Анна.

Анна Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Також 23-річна дівчина відреагувала на чутки про те, що їй пропонували шалені гроші за те, що вона прийде на ефір і розповість про стан мами.

"Відповідально заявляю, що "новину" про те, що мені пропонувалася

багатомільйонна сума за виступ в програмі Андрія Малахова - абсолютний фейк. Ні сам Андрій Малахов (якого наша сім'я знає особисто), ні редактори програми до мене з такою пропозицією не зверталися. Ще раз прошу журналістів ставитися до фактів відповідально і не спекулювати вигаданими сенсаціями", - заявила Анна.

За її словами, "нестерпно, коли заради шуму, заради хайпи використовують будь-яку брехню і роздувають брудну сенсацію".

Заява Анни Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

З чого все почалося

В російській пресі нещодавно з'явилася інформація про те, що редактор "Прямого ефіру" на пропагандистському телеканалі "Росія 1" запропонував дочці Анастасії Заворотнюк 15 млн рублів за участь у програмі. На що Анна нібито відповіла, що їхня сім'я нічого не потребує, і відмовилася від грошей.

Таким чином, якщо вірити самій дівчині, інформація, ноги якої ростуть з Telegram-каналу "НеМалахов", ні що інше, як цинічний фейк.

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Родині Заворотнюк пропонують захмарні суми грошей

Тим часом журналісти і телевізійники ніяк не вгамовуватись. Вони за будь-яку ціну намагаються вивести в ефір когось, хто міг би розповісти про здоров'я Анастасії Заворотнюк.

Відомо, що лікуючим лікарям і навіть медсестрам та прибиральникам клініки, де лежить телезірка, пропонують до мільйона рублів за те, що вони повідають хоч якусь інформацію про самопочуття актриси.

Але на превеликий жаль для росЗМІ, в лікарні ніхто толком нічого не знає, адже всі діагнози засекречені, а персонал дізнається всі новини з преси.

"Персоналу великі гроші пропонують, щоб ми щось розповіли. Від ста тисяч до мільйона рублів - залежно від інформації. Але ми нічого не знаємо", - розповіла одна з медсестер лікувального закладу, де перебуває Заворотнюк.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

А от родичам і близьким друзям Анастасії за участь у різноманітних шоу обіцяють винагороду в сумі трьох мільйонів рублів. Ясна річ, ніхто з рідних Анастасії Заворотнюк не хоче навіть спілкуватися з пресою.

Але ось перший чоловік Заворотнюк Олаф Шварцкопф і фігурист Олексій Ягудін, який позиціонує себе як "друг сім'ї", спокусилися на пропозиції редакторів телешоу. За це на них розсердилися зірки шоу-бізнесу і справжні друзі Заворотнюк.

Родичі зірки на сьогоднішній день, як відомо, ніяк не коментують здоров'я Анастасії, яка ось уже кілька тижнів перебуває в лікарні у важкому стані.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)