Невибаглива, урожайна та дуже корисна: як за 30 днів виростити японську капусту мізуну

Мізуна - це справжній скарб для поціновувачів здорового харчування та садівників-любителів. Відома як японська капуста, ця зелень поєднує в собі витончений смак, високу врожайність та неперевершену користь.

РБК-Україна (проєкт Styler) розкриває всі секрети вирощування мізуни та ділимося порадами, як найкраще використати її користь.

Що таке мізуна

Мізуна належить до родини капустяних і є близькою родичкою пекінської та китайської капусти. Вона не утворює качана, натомість формує розкішну розетку з різьблених зелених або фіолетових листків, яка досягає 40-50 см у висоту.

Через своє японське походження мізуна отримала назву "японська капуста". У Японії цінують культури з ідеальним балансом користі та смаку, і мізуна - яскравий приклад такого поєднання.

Особливо популярними є сорти мізуни із зеленими та фіолетовими листками. Листя цієї культури має легкий гірчичний присмак, хоча гірчичних масел у ньому значно менше, ніж у класичній листовій гірчиці.

Мізуна славиться високим вмістом вітамінів А, С, групи В, кальцію, калію та заліза. Завдяки скоростиглості перший врожай можна збирати вже через місяць після посіву, а невибагливість до умов вирощування робить мізуну ідеальною культурою навіть для початківців.

Мізуна - це дуже корисна зелень, яка швидко росте (фото: Вікіпедія)

Переваги мізуни для здоров’я

Мізуна - це справжнє джерело корисних речовин. Вона містить вітаміни С і А, які підтримують імунітет та здоров’я шкіри, а також вітаміни групи В, важливі для нервової системи.

Високий вміст антиоксидантів допомагає боротися з вільними радикалами, уповільнюючи процеси старіння та знижуючи ризик хронічних захворювань. Клітковина, якою багата мізуна, сприяє нормалізації травлення та підтримує здоровий рівень холестерину.

Завдяки низькій калорійності (близько 20 ккал на 100 г) мізуна є ідеальним вибором для дієтичного харчування. Вона також допомагає зменшити запальні процеси в організмі, завдяки вмісту глюкозинолатів, природних сполук, що відомі своїми захисними властивостями. Крім того, мізуна містить значну кількість кальцію та заліза, підтримуючи здоров’я кісток і кровотворну функцію.

Як вирощувати мізуну

Вирощувати мізуну можна як через розсаду, так і прямим висівом у ґрунт. Проте розсада може бути схильна до стрілкування, тому більшість садівників обирають висівання насіння безпосередньо у відкритий ґрунт.

Насіння проростає вже при температурі +3…+4°C, а молоді сходи витримують короткочасні заморозки до -5°C. Це дозволяє висівати мізуну ранньою весною, а також наприкінці літа.

Для безперервного збору врожаю сійте насіння з інтервалом у 12-15 днів. Мізуна - рослина короткого світлового дня, тому найкраще розвивається навесні та восени.

У літні місяці, коли день найдовший, рекомендується накривати грядки темним матеріалом, скорочуючи тривалість освітлення до 10-12 годин. Завдяки своїй холодостійкості мізуна продовжує рости навіть восени, забезпечуючи свіжу зелень до настання заморозків.

Мізуна на городі (фото: Вікіпедія)

Посадка та догляд за мізуною

Для мізуни обирайте відкриті сонячні ділянки з легким, родючим ґрунтом. Перед посадкою на кожен кв.м грядки внесіть піввідра перегною та 1-2 склянки деревної золи, перекопавши землю на глибину багнета лопати. На піщаних ґрунтах додайте глину для збереження вологи, а важкі глинисті ґрунти полегшіть піском або перепрілими тирсою.

Насіння мізуни висівають на глибину до 0,5 см у борозенки з відстанню 30 см між рядами. Після появи сходів рослини проріджують, залишаючи між ними 25-30 см для нормального розвитку. Поливайте мізуну регулярно, щоб ґрунт залишався помірно вологим, але уникайте поливу холодною водою по листю - це може спричинити загнивання. Після поливів розпушуйте ґрунт і видаляйте бур’яни.

Збір урожаю, зберігання та використання

Мізуна готова до збору вже через 30-60 днів після посіву, залежно від сорту. Можна зрізати окремі листочки або повністю обрізати розетку, залишаючи невеликі черешки - через 14-17 днів рослина відновить зелень. Щоб зберегти листя свіжим до тижня, промийте, висушіть його та загорніть у харчову плівку, зберігаючи в холодильнику.

Мізуну найкраще вживати свіжою - додавати до салатів або використовувати для декорування бутербродів. Листя також можна тушкувати, додавати в супи, другі страви або навіть запікати в пирогах. Для зимового зберігання мізуну заморожують, сушать або маринують.

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