Що посадити поряд з огірками, щоб вони дали рекордний урожай

Для кожного городника важливо не лише правильно доглядати за огірками, але й підібрати ідеальних "сусідів" для цієї культури. Це допомагає не тільки покращити врожай, а й створити сприятливі умови для росту.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які рослини варто садити поруч з огірками на городі, щоб отримати смачніші плоди більшого розміру.

Як поєднання двох культур допомагає рости огіркам

Поєднання різних культур на одній ділянці створює ідеальні умови для зростання обох рослин. Такий підхід допомагає зберігати екологічний баланс, поліпшує якість ґрунту та сприяє розвитку корисних мікроорганізмів.

Наприклад, рослини, що збагачують ґрунт азотом, як бобові, можуть підвищити родючість землі для огірків, а високі культури, як кукурудза або соняшник, забезпечують додатковий захист від сонця та шкідників.

Крім того, змішане посадження сприяє тому, що шкідники частіше не можуть знайти однорідні масиви рослин, що знижує ризик їх нападу. Це також зменшує потребу у використанні хімічних засобів захисту, що робить вирощування екологічно чистішим та безпечнішим.

Кукурудза

Кукурудза - одна з найкращих культур, яку можна садити поряд з огірками. Високі сорти кукурудзи створюють спеціальний мікроклімат на грядці, що покращує умови для росту огірків.

Такий мікроклімат дозволяє огіркам отримувати достатньо сонячного світла, але без перегріву. В результаті, урожай огірків може зрости на 20%, що є чудовим показником для будь-якого дачника.

Кукурудза не тільки підвищує врожайність, але й служить природною опорою для огірків, що важливо в умовах теплиць і відкритих ґрунтів. Вона також сприяє збереженню вологи в ґрунті, що зменшує потребу в частих поливах.

Правильні "сусіди" допоможуть огірками вирости великими та смачними (фото: Pixabay.com)

Соняшник

Соняшники є не лише красивою прикрасою для городу, але й ефективною підтримкою для огірків. Вони створюють природний захист від надмірного сонячного випромінювання, що може призвести до опіків на листках огірків.

Соняшники також покращують якість ґрунту, оскільки вбирають в себе корисні мікроелементи, зокрема залізо та цинк, які необхідні для здорового розвитку огірків.

Посадивши соняшники поруч, ви отримаєте не тільки гарний вигляд городу, а й щедрий врожай обох культур. Ці рослини забезпечать не тільки захист, але й збагачення ґрунту корисними речовинами.

Бобові культури

Фасоля та горох - чудові рослини для сусідства з огірками. Бобові культури здатні збагачувати ґрунт азотом, що надзвичайно важливо для рослин, що швидко ростуть, як огірки. Розташовувати бобові можна як прямо біля огіркових посадок, так і по периметру грядки.

Важливо пам’ятати, що восени не варто повністю виривати бобові культури з ґрунту. Досить лише скасувати їх, залишивши коріння, що містить корисні азотні бульбашки, які служать натуральним добривом для наступного сезону.