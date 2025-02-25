Ці 6 сортів помідорів треба саджати першими: вони дозріють раніше за всі інші

Томати - одні з найпопулярніших овочів, які знаходять широке застосування у кулінарії. Особливий інтерес становлять ранні сорти томатів, які дозволяють насолоджуватися плодами вже на початку літа.

Особливості ранніх томатів та їх різновиди

Ранні сорти томатів мають кілька відмінностей від пізньостиглих. Вони характеризуються компактними кущами, які вимагають значних зусиль формування. Багатьом із них не потрібне пасинкування, що робить догляд за рослиною набагато простіше.

Ці томати часто мають невеликі розміри, але можуть дати пристойний урожай. Важливо враховувати, що більшість ранніх сортів не мають високої врожайності, але вони швидко дозрівають, що дозволяє зібрати перші плоди вже на початку літа.

При цьому вони добре переносять нестабільні погодні умови і не піддаються безлічі хвороб. Догляд за такими томатами мінімальний: достатньо прополювання, своєчасного підживлення та захисту від шкідників.

Догляд за ранніми томатами

Щоб ранні сорти томатів виправдали всі очікування, необхідно дотримуватися кількох основних рекомендацій щодо догляду. Перше, на що варто звернути увагу, це правильний полив, оскільки ці рослини потребують помірної вологості.

Також важливо забезпечити регулярне внесення добрив, особливо у період активного зростання. Деякі сорти ранніх помідорів можуть вимагати додаткового укриття в холодну пору року, тому варто заздалегідь подбати про захист від заморозків.

Важливим моментом є також мульчування ґрунту, що допомагає зберігати вологу та перешкоджає зростанню бур'янів. Ці прості заходи допоможуть отримати смачний і багатий урожай ранніх томатів.

Томати можуть дозріти за 80-85 днів (фото: Freepik.com)

Сорт "Санька"

Сорт "Санька" - один із найпопулярніших ранніх помідорів, який має компактні розміри (до 50 см заввишки). Він характеризується швидким терміном дозрівання - приблизно 85 днів. Плоди цього сорту невеликі, але дуже смачні та соковиті.

"Санька" не вимагає пасинкування, що значно полегшує догляд. Навіть в умовах недостатнього освітлення кущі активно розвиватимуться. Цей сорт відмінно підходить для відкритого ґрунту, а також може вирощуватись у теплицях. Врожайність "Саньки" досягає 3 кг із куща.

Сорт "Велика матуся"

"Велика матуся" - це гібрид з детермінантним типом зростання. Цей сорт відомий своєю стійкістю до захворювань, що робить його ідеальним вибором для регіонів із несприятливими кліматичними умовами. Кущі досягають висоти 80 см, і не вимагають постійного пасинкування.

Плоди цього сорту великі, з вагою до 200 г, і мають відмінний смак. Дозрівання відбувається через 95 днів після посадки. З кожної рослини можна зібрати до 4 кг томатів. "Велика матуся" добре почувається як у відкритому ґрунті, так і в теплицях.

Сорт "Пародист"

Сорт "Пародист" відрізняється компактністю та скоростиглістю. Він ідеально підходить для вирощування у відкритому ґрунті і є одним із найнижчих серед ранніх сортів. Цей сорт дає врожай через 80 днів, а плоди мають масу близько 160 г.

Урожайність з однієї рослини сягає 3,5 кг. Плоди цього сорту мають щільну шкірку, що робить їх ідеальними для транспортування. Рівномірне дозрівання та зав'язування плодів дозволяють зібрати врожай без втрат.

Певні сорти помідор можуть встановити рекорди швидкого дозрівання (фото: Freepik.com)

Сорт "Гаврош"

"Гаврош" - це дуже ранній сорт помідорів, що дозріває за 80-85 днів. Плоди невеликі, масою близько 50 г, але дуже солодкі та ароматні. Цей сорт ідеально підходить для перших домашніх помідорів, особливо для засолювання та приготування салатів.

Попри невеликі розміри, кущі дають добрий урожай. Плоди "Гавроша" мають щільну шкірку, що збільшує їхню стійкість до механічних пошкоджень. Вирощувати цей сорт можна як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Він чудово адаптується до різних кліматичних умов.

Сорт "Аляска"

"Аляска" - це високоврожайний сорт, який чудово підходить для відкритого ґрунту. Сорт ідеально підходить для вирощування у кліматі, де літо коротке, оскільки його плоди дозрівають через 90 днів. Плоди "Аляски" мають округлу форму та насичений червоний колір.

Цей сорт відрізняється високою стійкістю до хвороб і шкідників, що робить його придатним для садівників-початківців. Плоди мають гарний смак, а їхня маса досягає 100 г. Цей сорт підходить як для свіжого вживання, так і для консервування.

Сорт "Шейк"

"Шейк" - це сорт, який дозріває за 80-100 днів. Кущі цього сорту можуть досягати 1,5 м у висоту, але вони досить стійкі до вітру та дощу. Плоди "Шия" мають хорошу щільність і захищені від тріщин завдяки щільній шкірці.

Вони відмінно підходять для переробки на пасту, соуси та соки. Цей сорт також добре почувається в півтіні, що робить його придатним для теплиць. "Шейк" дає високий урожай, і плоди дозрівають поступово.