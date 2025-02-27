Неприхотливая, урожайная и очень полезная: как за 30 дней вырастить японскую капусту мизуну

Мизуна - это настоящее сокровище для ценителей здорового питания и садоводов-любителей. Известная как японская капуста, эта зелень сочетает в себе утонченный вкус, высокую урожайность и непревзойденную пользу.

РБК-Украина (проект Styler) раскрывает все секреты выращивания мизуны и делимся советами, как лучше всего использовать ее пользу.

Что такое мизуна

Мизуна относится к семейству капустных и является близкой родственницей пекинской и китайской капусты. Она не образует кочана, зато формирует роскошную розетку из резных зеленых или фиолетовых листьев, которая достигает 40-50 см в высоту.

Из-за своего японского происхождения мизуна получила название "японская капуста". В Японии ценят культуры с идеальным балансом пользы и вкуса, и мизуна - яркий пример такого сочетания.

Особенно популярны сорта мизуны с зелеными и фиолетовыми листьями. Листья этой культуры имеют легкий горчичный привкус, хотя горчичных масел в них значительно меньше, чем в классической листовой горчице.

Мизуна славится высоким содержанием витаминов А, С, группы В, кальция, калия и железа. Благодаря скороспелости первый урожай можно собирать уже через месяц после посева, а неприхотливость к условиям выращивания делает мизуну идеальной культурой даже для начинающих.

Мизуна - это очень полезная зелень, которая быстро растет (фото: Википедия)

Преимущества мизуны для здоровья

Мизуна - это настоящий кладезь полезных веществ. Она содержит витамины С и А, которые поддерживают иммунитет и здоровье кожи, а также витамины группы В, важные для нервной системы.

Высокое содержание антиоксидантов помогает бороться со свободными радикалами, замедляя процессы старения и снижая риск хронических заболеваний. Клетчатка, которой богата мизуна, способствует нормализации пищеварения и поддерживает здоровый уровень холестерина.

Благодаря низкой калорийности (около 20 ккал на 100 г) мизуна является идеальным выбором для диетического питания. Она также помогает уменьшить воспалительные процессы в организме, благодаря содержанию глюкозинолатов, природных соединений, известных своими защитными свойствами. Кроме того, мизуна содержит значительное количество кальция и железа, поддерживая здоровье костей и кроветворную функцию.

Как выращивать мизуну

Выращивать мизуну можно как через рассаду, так и прямым посевом в грунт. Однако рассада может быть склонна к стрелкованию, поэтому большинство садоводов выбирают посев семян непосредственно в открытый грунт.

Семена прорастают уже при температуре +3...+4°C, а молодые всходы выдерживают кратковременные заморозки до -5°C. Это позволяет высевать мизуну ранней весной, а также в конце лета.

Для непрерывного сбора урожая сейте семена с интервалом в 12-15 дней. Мизуна - растение короткого светового дня, поэтому лучше всего развивается весной и осенью.

В летние месяцы, когда день самый длинный, рекомендуется накрывать грядки темным материалом, сокращая продолжительность освещения до 10-12 часов. Благодаря своей холодостойкости мизуна продолжает расти даже осенью, обеспечивая свежую зелень до наступления заморозков.

Мизуна на огороде (фото: Википедия)

Посадка и уход за мизуной

Для мизуны выбирайте открытые солнечные участки с легкой, плодородной почвой. Перед посадкой на каждый кв.м грядки внесите полведра перегноя и 1-2 стакана древесной золы, перекопав землю на глубину штыка лопаты. На песчаных почвах добавьте глину для сохранения влаги, а тяжелые глинистые грунты облегчите песком или перепревшими опилками.

Семена мизуны высевают на глубину до 0,5 см в бороздки с расстоянием 30 см между рядами. После появления всходов растения прореживают, оставляя между ними 25-30 см для нормального развития. Поливайте мизуну регулярно, чтобы почва оставалась умеренно влажной, но избегайте полива холодной водой по листьям - это может вызвать загнивание. После поливов рыхлите почву и удаляйте сорняки.

Сбор урожая, хранение и использование

Мизуна готова к сбору уже через 30-60 дней после посева, в зависимости от сорта. Можно срезать отдельные листочки или полностью обрезать розетку, оставляя небольшие черешки - через 14-17 дней растение восстановит зелень. Чтобы сохранить листья свежими до недели, промойте, высушите их и заверните в пищевую пленку, храня в холодильнике.

Мизуну лучше всего употреблять свежей - добавлять в салаты или использовать для декорирования бутербродов. Листья также можно тушить, добавлять в супы, вторые блюда или даже запекать в пирогах. Для зимнего хранения мизуну замораживают, сушат или маринуют.

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