Невероятно: ученый рассказал о влиянии глобального потепления на Украину

Глобальное потепление добралось и до Украины. Ежегодно фиксируется аномально быстрое изменение климатических условий и повышение средней температуры. Многие специалисты прогнозируют катастрофические последствия глобального потепления. Но член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская считает, что Украина может получить свои преимущества от этого явления в ближайшие годы.

Она утверждает, что климатические изменения могут принести пользу Украине.

"В ряде регионов можно будет выращивать по два, а то и по три урожая. К тому же с каждым годом у нас становятся все более благоприятными условия для выращивания культур, которые прежде считались в Украине экзотическими. Я не говорю уже о том, что теплые зимы позволяют тратить меньше денег на отопление", — отмечает Светлана Краковская в интервью "Фактам".

Эксперт также добавила, что глобальное потепление повлияет на уровень осадков в разное время года.

"Количество осадков в стране останется примерно на нынешнем уровне. Но основная их часть будет выпадать в холодный сезон. Лето и осень станут более засушливыми. Еще засушливее и жарче будет климат на юге Украины. Потому для этого региона особенно важно внедрение технологий точечного орошения, которые позволяют обходиться относительно небольшими объемами воды для полива. Кстати, задача адаптации к изменениям климата выдвигается на передний план во всех станах мира", - добавила Краковская.

Также она рассказала, почему зима 2020 года выдалась такой теплой.

"Одна из важных причин этого — стабильность гигантского циркумполярного (от слова circle — круг) вихря, вращающегося в полярных широтах, который с большой скоростью движется вокруг полярного круга и не выпускает холод с Северного полюса. Когда он в каких-то местах изгибается, происходит заток холода в Европу (в том числе в Украину) или Северную Америку. Нынешней зимой циркумполярный вихрь оставался на редкость стабильным, поэтому заносов холода не было. Это для атмосферных процессов последних лет не очень типично", - подытожила эксперт.

Напомним, что ранее синоптики резко изменили прогноз погоды на весну в Украине.