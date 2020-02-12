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Синоптики резко изменили прогноз погоды на весну в Украине

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 19:39
Синоптики резко изменили прогноз погоды на весну в Украине
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в начале весны может расстроить украинцев

Погода в Украине весной 2020 не порадует жителей страны теплом с первых чисел марта. Синоптики обновили прогноз, который говорит, что первая декада марта будет довольно прохладной. Об этом свидетельствуют данные синоптиков ресурса Gismeteo.

Отметим, что еще несколько дней назад синоптики прогнозировали, что уже в первые пять дней первого месяца весны придут температуры до +12... +15 градусов.

Так, судя по обновленному прогнозу, начало марта продолжит тенденцию влажной погоды с плюсом днем (+4... +10 - в зависимости от региона), ночью температура будет балансировать на нуле - иногда с небольшим морозом, но существенных минусов уже не будет. Разве что к концу февраля (23-27 числа) вероятно похолодание с небольшим дневным морозом и ночным до -11 на Востоке.

В целом остаток февраля и начало марта будут довольно богаты осадками. А серьезное потепление до +14... +16 придет уже со второй декады марта.

Ниже прогноз погоды на вторую половину февраля - первую половину марта для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Синоптики резко изменили прогноз погоды на весну в УкраинеСиноптики резко изменили прогноз погоды на весну в УкраинеСиноптики резко изменили прогноз погоды на весну в УкраинеСиноптики резко изменили прогноз погоды на весну в Украине

Погода на месяц в Киеве, Львове, Одессе и Харькове (скрин: gismeteo.ua)

К слову, народные синоптики говорят, что первые два месяца весны в целом будут холодными, а тепло придет лишь в мае. При этом синоптик Владимир Деркач прогнозирует даже дневной минус в начале марта, а Леонид Деркач и вовсе - лютые морозы, а в мае - засуху.

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