Ученые бьют тревогу из-за глобального потепления: леса могут стать озерами за месяц

Глобальное потепление значительно усиливает оттаивание вечной мерзлоты в Арктике, что спровоцирует климатическую катастрофу
Резкое оттаивание вечной мерзлоты в Арктике удвоит предыдущие прогнозы по потенциальным выбросам углерода, и может привести к стремительной экологической катастрофе.
Соответствующее исследование ученых из Калифорнийского университета в Болдере в США опубликовано в журнале Nature Geoscience, передает Phys.org.
Указывается, что вечно мерзлый слой на 18 миллионах квадратных километрах составляет одну четверть всей открытой земли в северном полушарии. Согласно нынешним оценкам, льды скрывают 1,5 трлн метрических тонн углерода. Из-за глобального потепления регион станет крупным источником выбросов углерода, включая выбросы углекислого газа и метана, который является более мощным парниковым газом, чем углекислый газ.
По словам директора Института арктических и альпийских исследований и ведущего автора исследования Меррит Турецки, это резкое оттаивание является "быстрым и драматичным, которое беспрецедентным образом воздействует на ландшафты".
"Леса могут стать озерами в течение месяца, оползни будут происходить без предупреждения, а невидимые дыры от метана могут проглотить снегоходы целиком", - предупреждает ученый.
Она также добавила, что резкое оттаивание вечной мерзлоты может происходить различными способами, но оно всегда представляет собой резкий экологический сдвиг.
Вечная мерзлота содержит камни, почву, песок и, в некоторых случаях, "карманы" чистого грунтового льда. Он хранит в среднем вдвое больше углерода, чем в атмосфере, потому что хранит остатки жизни, которые когда-то процветали в Арктике, включая мертвые растения, животных и микробов. Эти организмы, которые никогда не разлагались полностью, были заперт в холодильнике Земли на тысячи лет.
Поскольку климат нагревается, вечная мерзлота не может оставаться замороженной. На 80% приполярного севера Арктики потепление климата может спровоцировать постепенное оттаивание вечной мерзлоты, которое проявляется в течение десятилетий или веков.
Но в остальных частях Арктики, где содержание грунтового льда высокое, резкая оттепель может произойти в течение нескольких месяцев, что приведет к чрезвычайным последствиям для ландшафта и атмосферы, особенно там, где вечная мерзлота богата льдом. Этот быстрый процесс называется "термокарст", потому что тепловое изменение вызывает оседание. Это приведет к карстовому ландшафту, известному своей эрозией и воронками.