Невдалі дні квітня. Коли заборонено починати щось нове, аби не "злякати" удачу

Не секрет, що кожного місяця бувають не лише вдалі дні, а ще й несприятливі. І на такі дати краще не планувати важливі справи, зміни та серйозні розмови.
Коли не пощастить кожному знаку Зодіаку в квітні, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Не варто планувати важливі справи на 9, 21, 30 квітня. Можливі конфлікти, не варто ризикувати фінансами.
Ваші невдалі дні - 7, 15, 26 квітня. В ці дати вам варто триматися подалі від імпульсивних рішень й не наробити помилок.
Вам може не пощастити 6, 11, 24 квітня. Це дні енергетичного спаду, краще не перевантажувати себе зайвими справами.
Будьте обережні 5, 12, 28 квітня. Існує ризик загострення емоцій, утримайтися від неправильних рішень, бережіть нерви.
Не варто планувати кардинальні зміни на 6, 10, 29 квітня. Зайва самовпевненість може зіграти злий жарт, не форсутей події.
Вам слід виявити пильність 8, 17, 25 квітня. Перфекціонізм принесе більше проблем, ніж користі, дайте собі перепочинок.
Вам навряд чи пощастить 4, 13, 22 квітня. Можливий дисбаланс у справах і стосунках, не ухвалюйте важливих рішень.
Будьте обережні 6, 14, 27 квітня. Можливі непорозуміння з оточенням, краще промовчати, аніж сперечатися.
Не слід планувати щось важливе на 9, 20, 30 квітня. Велика ймовірність непорозумінь і фінансових втрат.
Відмовтеся від справ та чогось серйозного 14, 16, 23 квітня. Надмірна відповідальність може виснажити, знайдіть час для себе.
Утримайтеся від важливих рішень 7, 18, 26 квітня. Існує ризик неправильних висновків і марних очікувань, варто бути обережнішими.
Спробуйте уникати небезпеки 9, 15, 21 квітня. Зірки не радять діяти імпульсивно, можливі невдалі фінансові рішення.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Місячний календар, Astrofame.