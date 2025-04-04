Неудачные дни апреля. Когда запрещено начинать что-то новое, чтобы не "спугнуть" удачу

Неудачные дни апреля для каждого знака Зодиака

Овен

Не стоит планировать важные дела на 9, 21, 30 апреля. Возможны конфликты, не стоит рисковать финансами.

Телец

Ваши неудачные дни - 7, 15, 26 апреля. В эти даты вам стоит держаться подальше от импульсивных решений и не наделать ошибок.

Близнецы

Вам может не повезти 6, 11, 24 апреля. Это дни энергетического спада, лучше не перегружать себя лишними делами.

Рак

Будьте осторожны 5, 12, 28 апреля. Существует риск обострения эмоций, воздержитесь от неправильных решений, берегите нервы.

Лев

Не стоит планировать кардинальные перемены на 6, 10, 29 апреля. Излишняя самоуверенность может сыграть злую шутку, не форсируйте события.

Дева

Вам следует проявить бдительность 8, 17, 25 апреля. Перфекционизм принесет больше проблем, чем пользы, дайте себе передышку.

Весы

Вам вряд ли повезет 4, 13, 22 апреля. Возможен дисбаланс в делах и отношениях, не принимайте важных решений.

Скорпион

Будьте осторожны 6, 14, 27 апреля. Возможны недоразумения с окружающими, лучше промолчать, чем спорить.

Стрелец

Не следует планировать что-то важное на 9, 20, 30 апреля. Велика вероятность недоразумений и финансовых потерь.

Козерог

Откажитесь от дел и чего-то серьезного 14, 16, 23 апреля. Чрезмерная ответственность может истощить, найдите время для себя.

Водолей

Воздержитесь от важных решений 7, 18, 26 апреля. Существует риск неправильных выводов и напрасных ожиданий, стоит быть осторожнее.

Рыбы

Попробуйте избегать опасности 9, 15, 21 апреля. Звезды не советуют действовать импульсивно, возможны неудачные финансовые решения.