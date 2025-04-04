Неудачные дни апреля. Когда запрещено начинать что-то новое, чтобы не "спугнуть" удачу

Не секрет, что каждый месяц бывают не только удачные дни, но и неблагоприятные. И на такие даты лучше не планировать важные дела, изменения и серьезные разговоры.
Когда не повезет каждому знаку Зодиака в апреле, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Не стоит планировать важные дела на 9, 21, 30 апреля. Возможны конфликты, не стоит рисковать финансами.
Ваши неудачные дни - 7, 15, 26 апреля. В эти даты вам стоит держаться подальше от импульсивных решений и не наделать ошибок.
Вам может не повезти 6, 11, 24 апреля. Это дни энергетического спада, лучше не перегружать себя лишними делами.
Будьте осторожны 5, 12, 28 апреля. Существует риск обострения эмоций, воздержитесь от неправильных решений, берегите нервы.
Не стоит планировать кардинальные перемены на 6, 10, 29 апреля. Излишняя самоуверенность может сыграть злую шутку, не форсируйте события.
Вам следует проявить бдительность 8, 17, 25 апреля. Перфекционизм принесет больше проблем, чем пользы, дайте себе передышку.
Вам вряд ли повезет 4, 13, 22 апреля. Возможен дисбаланс в делах и отношениях, не принимайте важных решений.
Будьте осторожны 6, 14, 27 апреля. Возможны недоразумения с окружающими, лучше промолчать, чем спорить.
Не следует планировать что-то важное на 9, 20, 30 апреля. Велика вероятность недоразумений и финансовых потерь.
Откажитесь от дел и чего-то серьезного 14, 16, 23 апреля. Чрезмерная ответственность может истощить, найдите время для себя.
Воздержитесь от важных решений 7, 18, 26 апреля. Существует риск неправильных выводов и напрасных ожиданий, стоит быть осторожнее.
Попробуйте избегать опасности 9, 15, 21 апреля. Звезды не советуют действовать импульсивно, возможны неудачные финансовые решения.
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При создании материала были использованы источники: Лунный календарь, Astrofame.