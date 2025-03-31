Таро-гороскоп на тиждень. Кого накриє хвиля удачі та везіння, а кого доля випробує на міцність

Новий тиждень, який розпочався 31 березня і закінчиться 6 квітня - це час змін і оновлення. Чимало знаків Зодіаку захочуть змінити себе або своє життя просто зараз. Раки нарешті знайдуть довгоочікуване щастя, а Стрільці легко подолають усі невдачі.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro .

Овен

Цього тижня Овни стануть більш впевнені в собі, наполегливішими, прямолінійнішими та навіть вибагливішими щодо того, на що вони заслуговують і чого хочуть. Потрібно нарешті усвідомити, що кожен повинен захищати свої інтереси й боротися за права.

Телець

Цими днями Тельці стануть відкритішими у вираженні своїх почуттів, і ця впевненість тільки зростатиме. Вам здається, що настав момент, щоб відверто поділитися своїми справжніми переживаннями. Постарайтеся довіряти оточенню, і, що дивно, воно зможе вас зрозуміти та поспівчувати, що вже принесе полегшення.

Близнюки

З 31 березня до 6 квітня Близнюкам необхідно більше піклуватися про себе, встановлювати здорові кордони з людьми, які можуть завдати болю, і продовжувати жити повноцінним і гармонійним життям. Не бійтеся говорити про те, що вас турбує, або просити допомоги.

Рак

Цей тиждень - чарівний час для того, щоб впустити у своє життя справжнє кохання або перезавантажити старі стосунки. Якщо ви самотні та сповнені надій, зверніть увагу на Тельців і Терезів - хтось із них може бути особливою людиною у вашому житті.

Лев

Цього тижня Левам потрібно поставити свої потреби на перше місце й узяти на себе відповідальність за створення й управління тим життям, яке дійсно хочете. Будьте справжнім, живіть для себе і просто подивіться, куди це вас приведе.

Діва

З 31 березня по 6 квітня Дівам дуже пощастить, їх буквально накриє хвиля удачі й везіння. Таке враження, що все, до чого ви торкаєтеся, ніби перетворюється на золото. Не бійтеся ризикувати й підкорювати нові вершини.

Терези

Цього тижня Терезам варто бути обережними та переглянути свій список близьких людей. Потрібно бути вибірковими в тому, кому довіряти, з ким проводити час і в кого вкладати свої дорогоцінні час і енергію. Поруч із вами не місце тим, хто проявляє брехню, егоїзм, слабкість або непослідовність.

Скорпіон

Представникам цього зодіакального сузір'я необхідно зрозуміти, що час і ресурси обмежені, тому їх потрібно використовувати максимально ефективно, орієнтуючись на свої власні інтереси, а не чужі. Саме час ухвалювати сміливі рішення.

Стрілець

Стрільці не раз стикалися з невдачами, провалами й втратами в житті, але добре знають, що після кожного падіння обов'язково буде щось позитивне. Це робить вас мудрішими, терплячішими й більш відкритими для нових викликів. Цього тижня чекайте хороших новин.

Козоріг

Амбіції - це невіддільна риса всіх Козерогів, і часом здається, що ви ніколи не буваєте задоволені, завжди в пошуку чогось нового. Вам потрібно навчитися цінувати все, що вони вже досягли, подолали та створили. А також відчути справжню вдячність за те, що у вас є зараз.

Водолій

Цього тижня вам необхідно взяти на себе повну відповідальність за те, щоб рухати вперед свої потреби та вимоги. Жоден рятівник не прийде і не принесе цю нагороду на блюдечку - ви повинні самі змусити це статися.

Риби

З 31 березня по 6 квітня Рибам потрібно буде розвивати свою здатність до адаптації, використовуючи це у своїх інтересах. Ви володієте рідкісною гнучкістю, легко вписуєтеся в різні групи й оточення. Це ваш ключ до успіху.

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