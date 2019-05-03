Неужели оделась? Лорак удивила необычным концертным нарядом

Ани Лорак удивила фанатов выбором наряда (фото: anilorak.ua)

Ани Лорак не перестает шокировать поклонников

Ани Лорак обескуражила фанатов нетрадиционным для исполнительницы нарядом. Удивление вызвало видео с концерта в немецком Дюссельдорфе, которое звезда выложила на своей Instagram-странице.

Хотя украинская певица в последнее время полюбляет выходить на сцену едва прикрыв свои прелести, за что ее часто критикуют, говоря, что она путает сцену с пляжем, в этот раз Каролина выступала в строгом черном костюме.

Поклонники оценили этот шаг, как нечто новое для 40-летней звезды, отметив, что либо она наконец-то начала "взрослеть", либо место проведения концерта каким-то образом повлияло на ее сценический образ.

Ани Лорак удивила фанатов выбором наряда (фото: anilorak.ua)

Фолловеры исполнительницы активно комментируют образ звезды. Отметим, что кое-кто счел такой образ излишне мрачным и траурным.

"Неужели оделась?"

"Это Дюссельдорф, детка! Суровый костюм для суровых немцев";

"Видно, в Германии холодно... а Каролина забыла в райдер вписать обязательный подогрев сцены";

"В костюме куда стильнее и красивее, чем в купальнике";

"Вот такая - ты просто супер";

"Кошмар. Как-будто вызывает сатану!"

"Кого хороним?"

Напомним, недавно Ани Лорак поздравили с новым этапом жизни. Есть предположение, что исполнительница в скором времени выходит замуж.

Ранее Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной. Известно, что Ани Лорак и "таинственный незнакомец" исполнят совместную композицию "Сопрано" на концерте российского артиста в "Крокус Сити Холе".