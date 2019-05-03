Невже одяглася? Лорак здивувала незвичайним концертним вбранням

Ані Лорак здивувала фанатів вибором вбрання (фото: anilorak.ua)

Ані Лорак не перестає шокувати шанувальників

Ані Лорак здивувала фанатів нетрадиційним для виконавиці нарядом. Здивування викликало відео з концерту в німецькому Дюссельдорфі, яке зірка виклала на своїй Instagram-сторінці.

Хоча українська співачка останнім часом полюбляє виходити на сцену ледь прикривши свої принади, за що її часто критикують, кажучи, що вона плутає сцену з пляжем, цього разу Кароліна виступала в строгому чорному костюмі.

Шанувальники оцінили цей крок, як щось нове для 40-річної зірки, зазначивши, що або вона нарешті почала "дорослішати", або місце проведення концерту якимось чином вплинуло на її сценічний образ.

Ані Лорак здивувала фанатів вибором вбрання (фото: anilorak.ua)

Фолловери виконавиці активно коментують образ зірки. Зазначимо, що дехто вважає такий образ надто похмурим і траурним.

"Невже одяглася?"

"Це Дюссельдорф, дитинко! Суворий костюм для суворих німців";

"Видно, в Німеччині холодно... а Кароліна забула в райдер вписати обов'язковий підігрів сцени";

"В костюмі набагато стильніше і красивіше, ніж у купальнику";

"Ось така - ти просто супер";

"Кошмар. Ніби викликає сатану!"

"Кого ховаємо?"

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак привітали з новим етапом життя. Є припущення, що виконавиця незабаром виходить заміж.

Раніше Ані Лорак помітили з бородатим чоловіком. Відомо, що Ані Лорак і "таємничий незнайомець" виконають спільну композицію "Сопрано" на концерті російського артиста в "Крокус Сіті Холі".