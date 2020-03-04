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Врачи назвали категорию людей, которая неуязвима для коронавируса

STYLERЖизнь    04.03.2020 - 08:18
Врачи назвали категорию людей, которая неуязвима для коронавируса
Коронавирус добрался до Украины (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус не опасен для определенных категорий людей

Коронавирус COVID-2019, добравшийся до Украины, очень редко поражает некоторые категории людей. Кто менее всего подвержен инфицированию, и как защититься от инфекционной болезни, которая чревата опасными осложнениями, - в материале Styler.

Согласно последним данным, сделанным на основе анализа центра по контролю заболеваний КНР, к такой категории относятся дети и подростки. Так, на категорию от нуля до десяти лет приходится всего 1% заболевших, такая же статистика и в возрастной группе 10-19 лет.

Более всего подвержены риску заболеть пожилые люди. При этом с возрастом увеличивается не только вероятность инфицирования, но и летальность.

Напоминаем, что основной группой риска являются люди старше 80 лет, больные диабетом и тяжелыми болезнями сердца.

Все дело в том, что с возрастом иммунная система человека становится слабее и восприимчивее к инфекциям. А наличие хронических заболеваний повышает риск развития осложнений.

Главные средства защиты от коронавируса - это регулярное мытье рук с мылом (не менее 15-20 секунд), а также избегание контакта с людьми, у которых есть признаки ОРВИ.

Что известно о коронавирусе в Украине и о мужчине, у которого он был диагностирован COVID-2019, можно прочитать в материале.

Также мы писали о главных мифах и заблуждениях относительно коронавируса.

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