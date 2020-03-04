Лікарі назвали категорію людей, яка невразлива для коронавіруса

Коронавірус дістався до України (колаж РБК-Україна)

Коронавірус не є небезпечним для певних категорій людей

Коронавірус COVID-2019, що дістався до України, дуже рідко вражає деякі категорії людей. Хто найменше схильний інфікуванню, та як захиститися від інфекційної хвороби, що загрожує небезпечними ускладненнями, - в матеріалі Styler.

Згідно з останніми даними, зробленими на основі аналізу центру з контролю захворювань КНР, до такої категорії відносяться діти та підлітки. Так, на категорію від нуля до десяти років припадає всього 1% хворих, така ж статистика і у вікової групи 10-19 років.

Найбільше схильні до ризику захворіти літні люди. При цьому з віком збільшується не тільки ймовірність інфікування, але і летальність.

Нагадуємо, що основною групою ризику є люди старше 80 років, хворі на діабет і важкими недугами серця.

Вся справа в тому, що з віком імунна система людини стає слабша й більш сприйнятлива до інфекцій. А наявність хронічних захворювань підвищує ризик розвитку ускладнень.

Головні засоби захисту від коронавіруса - це регулярне миття рук з милом (не менше 15-20 секунд), а також уникання контакту з людьми, у яких є ознаки ГРВІ.

Що відомо про коронавірус в Україні і про чоловіка, у якого він був діагностований COVID-2019, можна прочитати в матеріалі.

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