Из-за коронавируса в Украине могут изменить правила вызова скорой: подробности

Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине стал причиной усиления мер предосторожности

Коронавирус в Украине диагностировали у мужчины из Черновицкой области. В связи с этим у нас могут изменить правила вызова скорой медицинской помощи. Что известно о нововведении - в материале Styler.

Так, теперь скорая будет выезжать к пациентам на дом с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер во время брифинга Минздрава.

Напомним, что ранее по регламенту, медики не обязаны были выезжать к пациентам с высокой температурой, которую можно сбить самостоятельно (до +39°С).

Такое правило, по словам замминистра, будет работать для упреждения инфицирования большего количества украинцев в случае выявления новых возможных случаев заражения COVID-2019.

Это нужно "для того чтобы врач мог приехать на дом, и человек не путешествовал по городу", - пояснил чиновник Минздрава.

Дмитрий Луфер также сообщил, что в Украине есть разработанный и утвержденный план действий, а врачи знают, что делать в случае выявления коронавирусной инфекции.

Что известно о коронавирусе в Украине и о мужчине, у которого он был диагностирован COVID-2019, можно прочитать в материале.