Коронавирус в Украине: кто его завез и как нам не заболеть (обновляется)

Коронавирус уже в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус добрался до Украины. 3 марта COVID-19 нашли у мужчины из Черновицкой области. Как не заболеть и что нужно знать об инфекции - читайте на Styler

Коронавирус в Украине обнаружили врачи. 3 марта стало известно о первом случае заболевания COVID-19 у мужчины из Черновицкой области.

Как рассказал заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, мужчина с женой путешествовали по Европе. На Буковину семья приехала из одной из стран, где зафиксирована вспышка коронавирус - Италии (в Украину они въехали через румынскую границу).

На въезде в Украину у них проверили температуру, симптомов сначала не было. Они были дома на самоизоляции. Через два дня после самоизоляции у мужа возникли симптомы, которые присущи коронавирусу. Он обратился к семейному врачу за консультацией. И продолжал придерживаться предоставленных врачом советов до 29 февраля. Тогда у него появились симптомы, которые требовали дополнительных консультаций в инфекционной больнице.

Мужчина сразу был доставлен в определенную Минздравом госпитальную базу. У него были отобраны биологические материалы для исследований. Затем врачи провели исследования на различные типы гриппа. Все образцы были переданы в лабораторию ВООЗ.

Симптомы больного на коронавирус украинца

У мужчины 28 февраля начали проявляться первые симптомы коронавируса. На следующий день его доставили в больницу с лихорадкой и сухим кашлем.

На сегодняшний день состояние пациента стабильное. Более того, специалисты утверждают, что его можно было бы и не госпитализировать, а оказывать помощь на дому.

Сейчас врачи работают с людьми, с которыми контактировал этот человек. Их не много и все они известны. При этом, его жена находится в самоизоляции без каких-либо симптомов на коронавирус или любой другой болезни. И врачи постоянно проводят с ней консультации.

"Система продемонстрировала готовность до первого случая. Никаких экстремальных или чрезвычайных событий не произошло. Мы работаем в штатном режиме", - подчеркнул Ляшко и добавил, что не нужно использовать защитные маски тогда, когда это не нужно, так как это "навевает панику".

Также он посоветовал не контактировать с больными, у которых имеются симптомы острой респираторной инфекции. Держаться от таких людей нужно на расстоянии 1,5-2 м.

Виктор Ляшко рассказал о коронавирус в Украине

Как отличить коронавирус от простуды

Скорость. Коронавирус развивается внезапно. Нет такого ощущения, как при ОРВИ, что вы вот-вот заболеете. Можно чувствовать себя вполне нормально, а потом самочувствие резко ухудшается.

Температура. При коронавирусе температура тела может достигать 39,5 градусов. Тогда как максимальная температура при простуде около 38 градусов.

Сухой кашель. Один из главных симптомов. Кашель может быть несильным, но утомительным и человеку трудно откашляться. Во время простуды кашель, как правило, влажный.

Также следует обращать внимание на одышку, тахикардию и боль в груди и горле.

Читайте более подробно о том, как отличить коронавирус COVID-19 от ОРВИ и простуды.

Как передается коронавирус

Коронавирусы - это вирусы, которые могут передаваться между людьми и животными. В основном вирус передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чихании, через капли слюны или выделения из носа.

Большинство случаев заражения происходят от людей, у которых были явные симптомы вируса, однако медики заявляют, что передача вируса возможна от носителей с легкими симптомами.

Маска важна для носителя вируса. Если человек заболел - она сможет обезопасить окружающих. Обычные марлевые маски не эффективны для защиты от заражения, ведь вирус в основном находится на руках.

Инкубационный период в среднем длится 5-6 дней, но потенциально зараженных людей обследуют 14 дней. На поверхностях COVID-19 может жить несколько часов. Если он вне организма с ним можно справиться с помощью дезинфицирующих средств.

Как не заболеть коронавирусом

Чтобы не заразиться COVID-19, нужно придерживаться простых, но весьма действенных правил:

чаще мойте руки и лицо

старайтесь избегать людей, которые чихают и кашляют

не храните использованные салфетки и платки после сморкания

расскажите детям о правилах гигиены, например, о том, что нельзя делиться с другими своей зубной щеткой

на время откажитесь от рукопожатий и приветственных поцелуев

Кроме Украины коронавирус выявлен также в таких странах (количество заболевших/умерших)

Китай - 80151/2943

Южная Корея - 5186/34

Иран - 2336/77

Италия - 2036/52

Diamond Princess (круизный лайнер) - 706/6

Япония - 274/6

Франция - 191/3

Германия - 165/0

Испания - 120/0

Сингапур - 108/0

Соединенные Штаты - 103/6

Гонконг - 100/2

Кувейт - 56/0

Бахрейн - 49/0

Таиланд - 43/1

Тайвань - 41/1

Великобритания - 41/0

Австралия - 31/1

Швейцария - 30/0

Малайзия - 29/0

Канада - 27/0

Ирак - 26/0

Норвегия - 25/0

ОАЭ - 21/0

Австрия - 18/0

Нидерланды - 18/0

Вьетнам - 16/0

Швеция - 15/0

Ливан - 13/0

Израиль - 12/0

Макао - 10/0

Исландия - 9/0

Бельгия - 8/0

Хорватия - 8/0

Сан-Марино - 8/1

Эквадор - 7/0

Финляндия - 7/0

Греция - 7/0

Катар - 7/0

Оман - 6/0

Алжир - 5/0

Индия - 5/0

Мексика - 5/0

Пакистан - 5/0

Чехия - 4/0

Дания - 4/0

Азербайджан - 3/0

Грузия - 3/0

Филиппины - 3/1

Румыния - 3/0

Россия - 3/0

Бразилия - 2/0

Египет - 2/0

Индонезия - 2/0

Португалия - 2/0

Афганистан - 1/0

Андорра - 1/0

Армения - 1/0

Беларусь - 1/0

Камбоджа - 1/0

Доминиканская Республика - 1/0

Эстония - 1/0

Ирландия - 1/0

Иордания - 1/0

Латвия - 1/0

Литва - 1/0

Люксембург - 1/0

Монако - 1/0

Марокко - 1/0

Непал - 1/0

Новая Зеландия - 1/0

Нигерия - 1/0

Северная Македония - 1/0

Саудовская Аравия - 1/0

Сенегал - 1/0

Шри-Ланка - 1/0

Тунис - 1/0

Напомним, что украинцы могут пройти тест на коронавирус не выходя из дома.