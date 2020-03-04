Число зараженных коронавирусом в мире превысило 90 тыс.

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Умерли уже более 3,1 тыс. человек

Во всем мире более 93 тыс. человек были инфицированы и более 3,1 тыс. умерли от коронавируса Covid-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что число стран, пораженных этим вирусом, превысило 70 человек. Украина и Марокко сообщили о своих первых случаях.

Смертность в Италии возросла до 79, что делает эту страну самой смертоносной из зарегистрированных вспышек за пределами Китая. Двадцать три члена иранского парламента и глава чрезвычайных служб страны были заражены. Южная Корея подтвердила сотни новых случаев. А в Баскском регионе Испании, по меньшей мере, пять врачей и медсестер были инфицированы, а около 100 медицинских работников содержатся в изоляции.

Кроме того, число инфицированных в США превысило 100, а число погибших возросло до девяти.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом Covid-19 составляет около 3,4%.

Напомним, сегодня коронавирус зафиксировали в Украине у мужчины в Черновцах. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны. Также власти Чили подтвердили первый случай коронавируса COVID-19 в стране.