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Трейлер 2 сезону "Венздей" підірвав YouTube: все, що відомо про прем'єру (відео)

Четвер 24 квітня 2025 13:13
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Трейлер 2 сезону "Венздей" підірвав YouTube: все, що відомо про прем'єру (відео) Чим вражатиме 2 сезон "Венздей" (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Дженна Ортега повертається в ролі культової героїні! Netflix презентував перший тизер до другого сезону серіалу "Венздей", який одразу ж став обговорюваною темою в мережі.

Коли прем'єра та яким буде продовження серіалу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

2 сезон "Венздей": що відомо

Зйомки відбувалися в Ірландії та закінчилися в грудні 2024 року. Окрім Ортеги, до основного акторського складу повернуться Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гузман, Ісаак Ордонез і Гвендолін Крісті. Очікується поява й нових персонажів, яких втілять Біллі Пайпер, Стів Бушемі, Джоанна Ламлі, Еві Темплтон, Оуен Пейнтер та Ноа Тейлор. Раніше головна акторка розповідала про участь у проєкті співачки Леді Гаги. Вона з'явиться в ролі в камео.

Режисерами серіалу стали Тім Бертон, Пако Кабезас і Анджела Робінсон. Творці обіцяли у новому сезоні комедійного горору показати чимало неочікуваних поворотів. Також вони планували розкрити складні стосунки Венздей з мамою Мортішею.

Трейлер 2 сезону &quot;Венздей&quot; підірвав YouTube: все, що відомо про прем'єру (відео)Яким буде новий сезон "Венздей" (скриншот)

Перший трейлер 2 сезону "Венздей"

У продовженні історії на глядачів чекає ще більше напруги та гумору. Героїня Ортеги продовжить навчання в "Неверморі", розвиваючи свої здібності та розслідуючи серію вбивств.

Крім того, вона намагатиметься розкрити важливу родинну таємницю. Судячи з тизеру, на Венздей чекають неймовірні пригоди: нові містичні локації, вороги та потойбічні створіння.


Як відреагували в мережі

Користувачі високо оцінили перший тизер до нового сезону. Буквально за добу він встиг зібрати майже 3 мільйони переглядів та понад 7 тисяч коментарів.

  • "Це ідеальний приклад того, як має бути зроблений тизер. Він не розкриває синопсис або сюжет всього серіалу, але чудово задає тон і атмосферу!"
  • "Дженна була народжена, щоб бути Венздей! Вона дійсно віддала персонажу все найкраще, що в ній є, 2 сезон буде неймовірним".
  • "Трейлер чудовий - з нетерпінням чекаю на новий сезон".
  • "Нові поповнення в акторському складі вражають, а Дженна Ортега продовжує бездоганно втілювати Венздей! Цей сезон виглядає ще більш похмурим та таємничим, ніж перший".
Кадри з нового сезону "Венздей" (скриншот)

Серіал повертається вже влітку 2025 року. Перша частина вийде 6 серпня, а друга - 3 вересня 2025 року.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Netflix, Tudum, коментарі під трейлером "Венздей" в YouTube.

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