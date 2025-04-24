Трейлер 2 сезону "Венздей" підірвав YouTube: все, що відомо про прем'єру (відео)
Дженна Ортега повертається в ролі культової героїні! Netflix презентував перший тизер до другого сезону серіалу "Венздей", який одразу ж став обговорюваною темою в мережі.
Коли прем'єра та яким буде продовження серіалу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
2 сезон "Венздей": що відомо
Зйомки відбувалися в Ірландії та закінчилися в грудні 2024 року. Окрім Ортеги, до основного акторського складу повернуться Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гузман, Ісаак Ордонез і Гвендолін Крісті. Очікується поява й нових персонажів, яких втілять Біллі Пайпер, Стів Бушемі, Джоанна Ламлі, Еві Темплтон, Оуен Пейнтер та Ноа Тейлор. Раніше головна акторка розповідала про участь у проєкті співачки Леді Гаги. Вона з'явиться в ролі в камео.
Режисерами серіалу стали Тім Бертон, Пако Кабезас і Анджела Робінсон. Творці обіцяли у новому сезоні комедійного горору показати чимало неочікуваних поворотів. Також вони планували розкрити складні стосунки Венздей з мамою Мортішею.
Яким буде новий сезон "Венздей" (скриншот)
Перший трейлер 2 сезону "Венздей"
У продовженні історії на глядачів чекає ще більше напруги та гумору. Героїня Ортеги продовжить навчання в "Неверморі", розвиваючи свої здібності та розслідуючи серію вбивств.
Крім того, вона намагатиметься розкрити важливу родинну таємницю. Судячи з тизеру, на Венздей чекають неймовірні пригоди: нові містичні локації, вороги та потойбічні створіння.
Як відреагували в мережі
Користувачі високо оцінили перший тизер до нового сезону. Буквально за добу він встиг зібрати майже 3 мільйони переглядів та понад 7 тисяч коментарів.
- "Це ідеальний приклад того, як має бути зроблений тизер. Він не розкриває синопсис або сюжет всього серіалу, але чудово задає тон і атмосферу!"
- "Дженна була народжена, щоб бути Венздей! Вона дійсно віддала персонажу все найкраще, що в ній є, 2 сезон буде неймовірним".
- "Трейлер чудовий - з нетерпінням чекаю на новий сезон".
- "Нові поповнення в акторському складі вражають, а Дженна Ортега продовжує бездоганно втілювати Венздей! Цей сезон виглядає ще більш похмурим та таємничим, ніж перший".
Серіал повертається вже влітку 2025 року. Перша частина вийде 6 серпня, а друга - 3 вересня 2025 року.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Netflix, Tudum, коментарі під трейлером "Венздей" в YouTube.