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Новий хіт Marvel? "Громовержці" здивували навіть скептиків: перші відгуки

Неділя 04 травня 2025 10:16
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Новий хіт Marvel? "Громовержці" здивували навіть скептиків: перші відгуки "Громовержці" стали сенсацією (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Фільм "Громовержці" (Thunderbolts) про команду антигероїв всього за кілька днів після прем'єри став одним з найкращих фільмів Marvel.

Про що стрічка та яку реакцію вона викликала серед кіноманів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Про що "Громовержці"

Історія розгортається навколо групи героїв-аутсайдерів, які змушені стати командою для виконання небезпечної місії. Доля об’єднує Олену Бєлову, Бакі Барнса, Червоного Захисника, Примару, Таскмастера та Джоні Вокера. Разом з порятунком Нью-Йорку героям доводиться зазирнути в очі власному минулому та навчитися співпрацювати.

У картині з’являються вже знайомі та нові обличчя. Голові ролі виконали: Себастіан Стен, Флоренс П'ю, Ганна Джон-Кеймен, Ваятт Расселл, Джулія Луї-Дрейфус, Девід Гарбор та Ольга Куриленко.

Кадри з "Громовержців" (скриншот)

Що кажуть про фільм "Громовержці"

За перші дні показу картина зібрала тисячі схвальних відгуків від критиків та глядачів. Агрегатор Rotten Tomatoes оцінив нову роботу Marvel рейтингом 88%, Metacritic дав 68%, а IMDB - 7.7 балів з 10.

За словами критиків, "Громовержці" пропонують новий підхід до жанру супергеройського кіно. Багатьом сподобалося, що автори зосередилися на людських переживаннях персонажів, а не лише на епічних битвах. Хоча й того було вдосталь.

Що пишуть критики:

  • "Це не лише розважальне видовище, але й один з найбільш проникливих і емоційних фільмів у кіновсесвіті MCU".
  • "Фільм зачіпає глибокі та важливі для нових поколінь питання, не нехтуючи при цьому пригодами та екшеном, властивими фільмам Marvel".
  • "Весь час, який вони проводять, ухиляючись від уламків будівель, що вибухають, і рятуючи нещасних нью-йоркців, герої залишаються вперто переконаними в тому, що вони не герої, і це навіть трохи освіжає насправді".
  • "Ефекти та дії відчуваються досить реальними, але не великими та епічними".
  • "Фільм пропонує щось більш оригінальне і позитивніше, ніж традиційна формула супергероя".

Новий хіт Marvel? &quot;Громовержці&quot; здивували навіть скептиків: перші відгукиСебастіан Стен в "Громовержцях" (скриншот)

Відгуки глядачів:

  • "Мені дуже сподобалося! Екшн, персонажі та історія були дивовижними. Кожна сцена тримала мене в напрузі, а фінальна битва була неймовірною. Обов'язковий до перегляду для будь-якого фаната Marvel".
  • "Фільм був приголомшливий".
  • "Втричі кращий, ніж я очікував. Дуже розважальний фільм. Сподобався. Хотів би подивитися знову".
  • "Чудова історія і дійсно цікавий фільм для перегляду! Я б обов'язково подивився його в кінотеатрі ще раз!"
  • "Повертає стару атмосферу Marvel, а також вносить щось нове в картину".
  • "Цей фільм зосереджений на розвитку персонажів та емоціях, а не на сюжеті чи дії. Це не те, що зазвичай зображує Marvel".
  • "Один з найкращих фільмів Marvel і тепер мій улюблений фільм усіх часів".

Прем'єра фільму Marvel відбулася 1 травня 2025 року. Касові збори за перші дні склали близько 32 мільйонів доларів в США. Експерти прогнозують, що "Громовержцям" вдасться за вихідні зібрати десь 70-75 мільйонів.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDB, Variety.

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