Чим вразить 3 сезон "Гри в кальмара": складніші випробування і фатальні рішення (відео)
Після рекордного успіху Netflix готується презентувати фінальний, третій сезон корейської дорами "Гра в кальмара". У центрі сюжету - гравець 456 Гі Хун, який знову змагатиметься за виживання.
Хто увійшов до акторського складу, коли прем’єра і чого чекати від продовження - читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Коли прем’єра 3 сезону "Гри в кальмара"
Фінальний сезон культового серіалу вийде 27 червня 2025 року на Netflix. Як і в попередніх сезонах, він складатиметься з 6 серій, кожна з яких триватиме близько години.
"Гра в кальмара": що відомо про акторський склад нового сезону
У третьому сезоні знову з’являться:
- Лі Чон Че - Гі Хун, гравець 456
- Лі Бьон Хон - Фронтмен
- Ві Ха Джун - поліцейський Джун Хо
- Ім Сі Ван - новий гравець 333
- Пак Сон Хун - гравчиня 120
До касту також приєднався Пак Хі Сун, зірка дорам "Моє ім’я", "The Bequeathed" і "Зразкова сім’я".
Що покажуть у 3 сезоні "Гри в кальмара": перший трейлер
Сюжет зосереджений на Гі Хуні, який після кривавого фіналу другого сезону опиняється в скрутнішому становищі. Разом з іншими учасниками він змушений проходити складні випробування, які перевірять їх на міцність та рішучість. Наслідки ухвалених рішень ставатимуть ще фатальнішими.
Тим часом Фронтмен приймає важливих персон, а його брат Джун Хо продовжує займатися пошуком таємничого острова і не здогадується, що поруч з ним діє зрадник.
Нагадаємо, у грудні 2024 року другий сезон "Гри в кальмара" став найпопулярнішим серіалом Netflix одразу у 93 країнах світу.
Водночас торішнє продовження викликало неоднозначні відгуки. Багатьом критикам та глядачам здалося, що автори ніби поспішали, не достатньо пропрацювавши героїв. Історія, на їхню думку, місцями виглядала затягнутою і нікуди не вела.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Tudum, YouTube Netflix.