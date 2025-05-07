Чим вразить 3 сезон "Гри в кальмара": складніші випробування і фатальні рішення (відео)

Після рекордного успіху Netflix готується презентувати фінальний, третій сезон корейської дорами "Гра в кальмара". У центрі сюжету - гравець 456 Гі Хун, який знову змагатиметься за виживання.

Хто увійшов до акторського складу, коли прем’єра і чого чекати від продовження - читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли прем’єра 3 сезону "Гри в кальмара"

Фінальний сезон культового серіалу вийде 27 червня 2025 року на Netflix. Як і в попередніх сезонах, він складатиметься з 6 серій, кожна з яких триватиме близько години.

"Гра в кальмара": що відомо про акторський склад нового сезону

У третьому сезоні знову з’являться:

Лі Чон Че - Гі Хун, гравець 456

Лі Бьон Хон - Фронтмен

Ві Ха Джун - поліцейський Джун Хо

Ім Сі Ван - новий гравець 333

Пак Сон Хун - гравчиня 120

До касту також приєднався Пак Хі Сун, зірка дорам "Моє ім’я", "The Bequeathed" і "Зразкова сім’я".

Кадри з нового сезону "Гри в кальмара" (скриншот)

Що покажуть у 3 сезоні "Гри в кальмара": перший трейлер

Сюжет зосереджений на Гі Хуні, який після кривавого фіналу другого сезону опиняється в скрутнішому становищі. Разом з іншими учасниками він змушений проходити складні випробування, які перевірять їх на міцність та рішучість. Наслідки ухвалених рішень ставатимуть ще фатальнішими.

Тим часом Фронтмен приймає важливих персон, а його брат Джун Хо продовжує займатися пошуком таємничого острова і не здогадується, що поруч з ним діє зрадник.



Нагадаємо, у грудні 2024 року другий сезон "Гри в кальмара" став найпопулярнішим серіалом Netflix одразу у 93 країнах світу.

Водночас торішнє продовження викликало неоднозначні відгуки. Багатьом критикам та глядачам здалося, що автори ніби поспішали, не достатньо пропрацювавши героїв. Історія, на їхню думку, місцями виглядала затягнутою і нікуди не вела.