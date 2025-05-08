Netflix шокирует фанатов: два культовых фильма навсегда исчезают с платформы

Два успешных фильма Netflix уже совсем скоро будут окончательно удалены со стриминговой платформы. И речь идет не о заурядных шоу, а о проектах, которые в свое время стали хитами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт What's on Netflix .

Какие сериалы будут удалены с Netflix

Недавно предупреждения об удалении появились на страницах фильмов "Черное зеркало: Брандашмыг" и "Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против Реверенда".

Оба шоу исчезнут с платформы по всему миру уже 12 мая этого года.

Почему же эта информация так всколыхнула фанатов платформы? Дело в том, что этот сериальный дуэт относится к знаковым интерактивным шоу, где сами зрители могли влиять на развитие сюжета и финал истории.

Интерактивные спецпроекты на Netflix начали постепенно сворачивать еще с середины 2023 года. В конце 2024-го были удалены почти все оригинальные интерактивные шоу, за исключением четырех. В январе 2025 года из каталога исчезли фильм "Ранвир и Беар Гриллз против дикой природы" и реалити "Ты против дикой природы".

Что известно о фильмах "Черное зеркало: Брандашмыг" и "Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против Реверенда"

Выпущенный в декабре 2018 года психологический триллер из вселенной научно-фантастического телесериала-антологии "Черное зеркало". Он стал самым амбициозным интерактивным проектом Netflix. В главных ролях снялись Фионн Уайтхед, Уилл Поултер и Крейг Паркинсон.

История разворачивается в 1984 году и следит за молодым программистом Колином Ритманом, который создает игру с несколькими разветвленными финалами.

У зрителя есть 10 секунд, чтобы сделать выбор, иначе сервис автоматически выберет вариант по умолчанию. После того как просмотр завершен (или загнан в тупик), зрителю дают возможность вернуться на предыдущие развилки и сделать другой выбор.

А спецпроект "Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против Реверенда" вышел в мае 2020 года. Это был интерактивный фильм после завершения основного шоу на 4-м сезоне.

Почему Netflix удаляет популярные фильмы?

Ожидается, что в ближайшие недели Netflix запустит глобальный редизайн интерфейса на различных устройствах. Тестирование нового UI началось еще в прошлом году, но получило много негативных отзывов. Платформа пока не прекращает тестирование, однако в рамках обновления полностью убирается поддержка интерактивных форматов.

Это - главная причина полного удаления всех спецпроектов этого типа.

Есть ли шанс, что "Брандашмыг" вернется?

Некоторые проекты, такие как шоу с Беаром Гриллзом, уже перевыпускаются в формате обычных линейных серий или полноценных фильмов, поскольку ветки решений во многих случаях все равно приводили к одинаковому финалу.

Однако "Брандашмыг" значительно сложнее и почти невозможен для адаптации без полного переписывания в формат сериала. В этом случае он потеряет всю уникальность.

Что думают зрители о решении Netflix

Зрители в соцсетях возмущены.

"Вот почему я люблю физические носители. Netflix только что выпустил невероятный 7-й сезон "Черного зеркала", а теперь убирает "Брандашмыг". Я в отчаянии", - написал один из пользователей X (Twitter).

"Сначала Netflix начал показывать рекламу, теперь еще и удаляет собственный оригинальный контент..." - жалуется другой.

"Даже неинтерактивная версия была бы лучше, чем ничего. Но суть как раз в том, что интерактивность - это сердце этих историй", - замечает третий.

Однако стоит отметить, что на платформе Discord существует сообщество под названием The Netflix Interactive Archive, которое занимается архивированием и сохранением интерактивных проектов Netflix. Поэтому, теоретически, все "потерянные" сериалы и шоу настоящие фанаты смогут посмотреть, но нелегально.