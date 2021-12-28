UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Netflix ответил Ткаченко по поводу неприемлемого образа украинки в сериале "Эмили в Париже"

Автор: Роман Мирончук

В сети разгорелся скандал из-за второго сезона сериала "Эмили в Париже", в котором появился новый персонаж - девушка из Киева по имени Петра. Ее изобразили крайне недалекой и склонной к воровству. Министр культуры Александр Ткаченко написал письмо в Netflix, в котором изложил несколько замечаний, и получил ответ.

Об этом он рассказал dev.ua.

"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", - заявил сказал чиновник.

Украинка из сериала "Эмили в Париже" (кадр из фильма)

Ткаченко считает, что, хотя такое некорректное изображение украинки в сериале художественное, мы все имеем право на возмущение. Поскольку такая ситуация влияет на имидж Украины за границей.

Он также надеется на то, что при дальнейших съемках сериалов и фильмов компания Netflix будет учитывать отношение украинцев к таким художественным персонажам.

Напомним, появился список самых популярных фильмов на Netflix, которые сейчас смотрят во всем мире и в Украине. В этом списке есть комедии, ужасы, фантастика, художественные фильмы и анимационные.

Мы также писали о том, что новый южнокорейский сериал "Зов ада" побил рекорд "Игры в кальмара" на Netflix. Популярное шоу начали показывать с 19 ноября. При этом за меньше чем неделю сериал собрал более 43 млн часов просмотров.

В сериале рассказывается о сверхъестественных существах, которые забирают людей в ад. Режиссер нового сериала был номинирован на Международном кинофестивале в Мельбурне за свой известный фильм ужасов "Поезд в Пусан", который вышел в 2016 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ТкаченкоNetflix