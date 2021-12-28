Netflix ответил Ткаченко по поводу неприемлемого образа украинки в сериале "Эмили в Париже"

"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", - заявил сказал чиновник.

Украинка из сериала "Эмили в Париже" (кадр из фильма)

Ткаченко считает, что, хотя такое некорректное изображение украинки в сериале художественное, мы все имеем право на возмущение. Поскольку такая ситуация влияет на имидж Украины за границей.

Он также надеется на то, что при дальнейших съемках сериалов и фильмов компания Netflix будет учитывать отношение украинцев к таким художественным персонажам.