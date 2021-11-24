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Новый сериал побил рекорд "Игры в кальмара" на Netflix

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Среда 24 ноября 2021 17:46
Новый сериал побил рекорд "Игры в кальмара" на Netflix Коллаж РБК-Украина: новый сериал обошел на Netflix "Игру в кальмара"
Автор: Роман Мирончук

Новый южнокорейский сериал "Зов ада" (Hellbound) стал самым популярным шоу недели на Netflix. Он даже побил рекорд "Игры в кальмара".

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Netflix.

"Зов ада" начали показывать с 19 ноября. За меньше чем неделю сериал собрал более 43 млн часов просмотров.

При этом новый сериал возглавил топ-10 самых популярных шоу. Ему удалось обойти "Игру в кальмара" (30 млн), мультсериал "Аркейн" (38 млн) и второй сезон "Короля тигров" (30 млн).

Сериал "Зов ада" создан режиссером Ен Сан Хо, который основал его на собственном одноименном вебтуне (цифровом комиксе). Он рассказывает о сверхъестественных существах, которые забирают людей в ад.

Стоит отметить, что режиссер Ен Сан Хо также работал над известным драматическим фильмом ужасов "Поезд в Пусан" (2016), за который был номинирован на Международном кинофестивале в Мельбурне, но награду за "Самый популярный художественный фильм" так и не получил.

Новый сериал "Зов ада" (видео: YouTube)

Напомним, режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек рассказал о продолжении популярного сериала.

Он заявил, что пока только занимается планированием продолжения своего детища, но о сроках выхода сиквела говорить еще рано.

Мы также писали о том, что в Украине сериал "Игра в кальмара" очень впечатлил детей в Луцке. В сети появилось видео, на котором видно, как дети устроили во дворе инсценировку известной сцены с расстрелом в первой серии сериала.

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