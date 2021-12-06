Список самых популярных фильмов на Netflix прямо сейчас: что смотрят в мире и в Украине
Долгими зимними вечерами многие стремятся посмотреть какой-то интересный фильм или сериал. Но часто возникает вопрос: что же такое интересное и увлекательное взглянуть сейчас, и при этом, так сказать, быть в тренде?
Styler собрал специально для вас топ самых популярных художественных (и не только) фильмов на Netflix, которые смотрят сегодня миллионы людей во всем мире.
Популярные фильмы
Возглавляет топ-10 американский комедийный боевик режиссера и сценариста Роусона Маршалла Тербера "Красное сообщение "(Red Notice), главные роли в котором сыграли Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.
На втором месте - драма "Власть пса" (The Power of the Dog), где сыграли Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст.
В топ-3 также входит французская комедия "Инструкция по воспитанию мажоров" (Spoiled Brats). Это легкая картина о том, как отец-миллиардер решает проучить своих избалованных детей и приучить их к труду.
Также в рейтинг самых популярных фильмов сегодня входят:
- семейная комедия "Компания на праздники" (Single All the Way)
- рождественский ромком "Замок на Рождество" ( A Castle for Christmas)
- фильм ужасов "Только правда" (The Whole Truth)
- фантастический фильм "Мальчик по имени Рождество" (A Boy Called Christmas)
- анимационная лента "Зеленый змей" (The Green Snake)
- фильм 1943 года "В тесноте, да не в обиде "(The More the Merrier)
- документальная картина "14 вершин: ничего невозможного" (14 Peaks: Nothing Is Impossible)
Кстати, в Украине самый популярный фильм именно сейчас - "Замок на Рождество".
Главные роли в ленте сыграли Брук Шилдс, Кэри Элвес и Ли Росс.
По сюжету картины популярная писательница, чтобы избежать скандала, отправляется в Шотландию, где влюбляется в замок и сталкивается с его владельцем, сварливым герцогом.
При создании этого рейтинга были использованы актуальные данные онлайн-ресурса FlixPatrol.
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