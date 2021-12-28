Netflix відповів Ткаченко з приводу неприйнятного образу Українки в серіалі "Емілі в Парижі"

"Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі „Емілі в Парижі“ достатньо дипломатична. Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки", - заявив сказав чиновник.

Українка з серіалу "Емілі в Парижі" (кадр з фільму)

Ткаченко вважає, що, хоча таке некоректне зображення українки в серіалі художнє, ми всі маємо право на обурення. Оскільки така ситуація впливає на імідж України за кордоном.

Він також сподівається на те, що при подальших зйомках серіалів і фільмів компанія Netflix буде враховувати ставлення українців до таких художніх персонажів.