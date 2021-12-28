Netflix відповів Ткаченко з приводу неприйнятного образу Українки в серіалі "Емілі в Парижі"

В мережі розгорівся скандал через другий сезон серіалу "Емілі в Парижі", в якому з'явився новий персонаж - дівчина з Києва на ім'я Петра. Її зобразили вкрай недалекою і схильною до крадіжок. Міністр культури Олександр Ткаченко написав листа в Netflix, в якому виклав кілька зауважень, і отримав відповідь.
Про це він розповів dev.ua.
"Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі „Емілі в Парижі“ достатньо дипломатична. Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки", - заявив сказав чиновник.
Українка з серіалу "Емілі в Парижі" (кадр з фільму)
Ткаченко вважає, що, хоча таке некоректне зображення українки в серіалі художнє, ми всі маємо право на обурення. Оскільки така ситуація впливає на імідж України за кордоном.
Він також сподівається на те, що при подальших зйомках серіалів і фільмів компанія Netflix буде враховувати ставлення українців до таких художніх персонажів.
Нагадаємо, з'явився список найпопулярніших фільмів на Netflix, які зараз дивляться у всьому світі і в Україні. У цьому списку є комедії, жахи, фантастика, художні фільми та анімаційні.
Ми також писали про те, що новий Південнокорейський серіал "Поклик пекла" побив рекорд "Гри в кальмара" на Netflix. Популярне шоу почали показувати з 19 листопада. При цьому за менше ніж тиждень серіал зібрав понад 43 млн годин переглядів.
У серіалі розповідається про надприродних істот, які забирають людей в пекло. Режисер нового серіалу був номінований на міжнародному кінофестивалі в Мельбурні за свій відомий фільм жахів "Поїзд в Пусан", який вийшов в 2016 році.