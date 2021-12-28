Netflix ответил Ткаченко по поводу неприемлемого образа украинки в сериале "Эмили в Париже"
В сети разгорелся скандал из-за второго сезона сериала "Эмили в Париже", в котором появился новый персонаж - девушка из Киева по имени Петра. Ее изобразили крайне недалекой и склонной к воровству. Министр культуры Александр Ткаченко написал письмо в Netflix, в котором изложил несколько замечаний, и получил ответ.
Об этом он рассказал dev.ua.
"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", - заявил сказал чиновник.
Украинка из сериала "Эмили в Париже" (кадр из фильма)
Ткаченко считает, что, хотя такое некорректное изображение украинки в сериале художественное, мы все имеем право на возмущение. Поскольку такая ситуация влияет на имидж Украины за границей.
Он также надеется на то, что при дальнейших съемках сериалов и фильмов компания Netflix будет учитывать отношение украинцев к таким художественным персонажам.
Напомним, появился список самых популярных фильмов на Netflix, которые сейчас смотрят во всем мире и в Украине. В этом списке есть комедии, ужасы, фантастика, художественные фильмы и анимационные.
Мы также писали о том, что новый южнокорейский сериал "Зов ада" побил рекорд "Игры в кальмара" на Netflix. Популярное шоу начали показывать с 19 ноября. При этом за меньше чем неделю сериал собрал более 43 млн часов просмотров.
В сериале рассказывается о сверхъестественных существах, которые забирают людей в ад. Режиссер нового сериала был номинирован на Международном кинофестивале в Мельбурне за свой известный фильм ужасов "Поезд в Пусан", который вышел в 2016 году.