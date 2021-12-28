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Netflix ответил Ткаченко по поводу неприемлемого образа украинки в сериале "Эмили в Париже"

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 16:42
Netflix ответил Ткаченко по поводу неприемлемого образа украинки в сериале "Эмили в Париже" Коллаж РБК-Украина: Александр Ткаченко получил ответ от Netflix касательно образа украинки в сериале "Эмили в Париже"
Автор: Роман Мирончук

В сети разгорелся скандал из-за второго сезона сериала "Эмили в Париже", в котором появился новый персонаж - девушка из Киева по имени Петра. Ее изобразили крайне недалекой и склонной к воровству. Министр культуры Александр Ткаченко написал письмо в Netflix, в котором изложил несколько замечаний, и получил ответ.

Об этом он рассказал dev.ua.

"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", - заявил сказал чиновник.

Netflix ответил Ткаченко по поводу неприемлемого образа украинки в сериале &quot;Эмили в Париже&quot;

Украинка из сериала "Эмили в Париже" (кадр из фильма)

Ткаченко считает, что, хотя такое некорректное изображение украинки в сериале художественное, мы все имеем право на возмущение. Поскольку такая ситуация влияет на имидж Украины за границей.

Он также надеется на то, что при дальнейших съемках сериалов и фильмов компания Netflix будет учитывать отношение украинцев к таким художественным персонажам.

Напомним, появился список самых популярных фильмов на Netflix, которые сейчас смотрят во всем мире и в Украине. В этом списке есть комедии, ужасы, фантастика, художественные фильмы и анимационные.

Мы также писали о том, что новый южнокорейский сериал "Зов ада" побил рекорд "Игры в кальмара" на Netflix. Популярное шоу начали показывать с 19 ноября. При этом за меньше чем неделю сериал собрал более 43 млн часов просмотров.

В сериале рассказывается о сверхъестественных существах, которые забирают людей в ад. Режиссер нового сериала был номинирован на Международном кинофестивале в Мельбурне за свой известный фильм ужасов "Поезд в Пусан", который вышел в 2016 году.

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Александр Ткаченко Netflix
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