ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Netflix відповів Ткаченко з приводу неприйнятного образу Українки в серіалі "Емілі в Парижі"

Новость на русском →
Вівторок 28 грудня 2021 16:42
Netflix відповів Ткаченко з приводу неприйнятного образу Українки в серіалі "Емілі в Парижі" Колаж РБК-Україна: Олександр Ткаченко отримав відповідь від Netflix щодо образу Українки в серіалі "Емілі в Парижі"
Автор: Роман Мирончук

В мережі розгорівся скандал через другий сезон серіалу "Емілі в Парижі", в якому з'явився новий персонаж - дівчина з Києва на ім'я Петра. Її зобразили вкрай недалекою і схильною до крадіжок. Міністр культури Олександр Ткаченко написав листа в Netflix, в якому виклав кілька зауважень, і отримав відповідь.

Про це він розповів dev.ua.

"Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі „Емілі в Парижі“ достатньо дипломатична. Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки", - заявив сказав чиновник.

Netflix відповів Ткаченко з приводу неприйнятного образу Українки в серіалі &quot;Емілі в Парижі&quot;

Українка з серіалу "Емілі в Парижі" (кадр з фільму)

Ткаченко вважає, що, хоча таке некоректне зображення українки в серіалі художнє, ми всі маємо право на обурення. Оскільки така ситуація впливає на імідж України за кордоном.

Він також сподівається на те, що при подальших зйомках серіалів і фільмів компанія Netflix буде враховувати ставлення українців до таких художніх персонажів.

Нагадаємо, з'явився список найпопулярніших фільмів на Netflix, які зараз дивляться у всьому світі і в Україні. У цьому списку є комедії, жахи, фантастика, художні фільми та анімаційні.

Ми також писали про те, що новий Південнокорейський серіал "Поклик пекла" побив рекорд "Гри в кальмара" на Netflix. Популярне шоу почали показувати з 19 листопада. При цьому за менше ніж тиждень серіал зібрав понад 43 млн годин переглядів.

У серіалі розповідається про надприродних істот, які забирають людей в пекло. Режисер нового серіалу був номінований на міжнародному кінофестивалі в Мельбурні за свій відомий фільм жахів "Поїзд в Пусан", який вийшов в 2016 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Ткаченко Netflix
LITE
Час, стоп! Нутриціолог розсекретила головні показники старіння і дала цінну пораду
Час, стоп! Нутриціолог розсекретила головні показники старіння і дала цінну пораду