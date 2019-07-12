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Несказанно повезет до конца июля: астролог назвала пять знаков Зодиака

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 06:33
Несказанно повезет до конца июля: астролог назвала пять знаков Зодиака
Гороскоп на июль 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Астролог рассказала о главных везунчиках июля 2019

Гороскоп главных везунчиков второй половины июля 2019 года подскажет, кому из представителей зодиакального круга улыбнется удача в этот период. Астролог Василиса Володина выделила пять знаков Зодиака, которым улыбнется удача в сфере любви, карьеры и финансов. Об этом пишет Dialog.ua.

ОВЕН

Овнам в июле можно будет расслабиться и перестать доказывать свое превосходство во всех сферах жизни. Все и так согласятся с тем, что вы первые во всем. Июль станет для вас чем-то вроде волшебной палочки, которая раз за разом будет осуществлять ваши самые заветные мечты. Особенно продуктивен июль в сфере дома и семьи.

 БЛИЗНЕЦЫ

Творческие Близнецы - еще одни везунчики июля 2019. Особенно удача проявится в финансовой сфере. Приготовьте пальчики для подсчета денег - их будет много, поскольку прибыль не заставит себя долго ждать. Василиса Володина считает, что это период хорош для совершения удачных покупок и важных приобретений.

Несказанно повезет до конца июля: астролог назвала пять знаков Зодиака

​​​​​​​Гороскоп на июль 2019 (коллаж: РБК-Украина)

ВЕСЫ

Весам в июле повезет в сфере рабочих отношений. Вы можете получить повышение, о котором уже и перестали мечтать. Кроме прочего, это время хорошо подходит для того чтобы осуществить давно задуманное. Смело беритесь за важные дела, которые вскоре обязательно принесут свои плоды. 

 СКОРПИОН

Астролог советует Скорпионам отправиться в путешествие. Для вас июль - это время для невероятных открытий и ярких эмоций. Василиса Володина считает, что вы можете осуществить поездку мечты. Смело берите отпуск, открывайте для себя новые горизонты и получайте незабываемые впечатления.

Несказанно повезет до конца июля: астролог назвала пять знаков Зодиака

​​​​​​​Гороскоп на июль 2019 (фото: fireinspire.com)

ВОДОЛЕЙ

Водолеи - абсолютные везунчики июля. Им будет сопутствовать удача абсолютно в разных сферах. Именно в этот период Водолеи будут чувствовать невероятный подъем жизненной энергии. Для того чтобы сил было еще больше, астролог советует уделить время занятиям спортом.

Ранее эксперт дала астрологический прогноз на июль 2019, который будет богат на затмения, а ретроградный Меркурий предполагает большое количество ограничений по действиям.

К слову, астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака стоит быть предельно осторожными в июле 2019.

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