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Коридор затмений: астрологи предупредили об опасности

STYLERЖизнь    10.07.2019 - 10:21
Коридор затмений: астрологи предупредили об опасности
Коридор затмений в июле 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Коридор затмений, начавшийся 2 июля, завершится в ночь с 16 на 17 июля

Астролог рассказала о так называемом "коридоре затмений", который открылся во время солнечного затмения - его наблюдали жители Южного полушария 2 июля. Закроется этот опасный для психо-эмоционального и физического здоровья людей период лунным затмением 16-17 июля.

Известный астролог Наталья Анисимова рассказала на своей странице в Instagram, кто в группе риска, и как избежать проблем.

Этот период повлияет индивидуально на каждого, но наиболее затронет сферы семьи, недвижимости, места жительства и работы, профессиональных целей, карьерного роста. Астролог пишет, что эти сферы жизни нуждаются в переменах до октября 2019 года.

Главное, что нужно запомнить, советует Наталья Анисимова, не стоит паниковать. Астролог рекомендует делать то, что доставляет удовольствие, перестать пытаться все контролировать и прожить это время "не из головы, а из чувств".

Коридор затмений: астрологи предупредили об опасности

Коридор затмений в июле 2019 (фото: pinterest.com/seotuning)

Также астролог посоветовала провести переоценку своей жизни: написать список чувств, которые бы вы хотели испытать, а рядом написать, какие ситуации и действия вам эти чувства принесут.

"Глядя на список, поменяйте ежедневные действия!" - пишет Анисимова.

Астролог рекомендует выйти за рамки и забыть о режиме, а также задуматься о том, доставляет ли вам удовольствие ваша сфера деятельности.

"Может с детства вы мечтали танцевать или рисовать, но так и не приблизились к этому. Пора начинать жить, а не быть всем угодным роботом", - заявляет астролог.

По словам Натальи Анисимовой, под влияние коридора затмений попадают все, но наиболее чувствительны к нему будут люди, рожденные в период:

  • январь - апрель 1954,
  • октябрь - декабрь 1959,
  • сентябрь 1963 - март 1964,
  • март - август 1968,
  • июль - август 1971,
  • январь - апрель 1972,
  • ноябрь 1972 - сентябрь 1973,
  • октябрь - декабрь 1978,
  • апрель - октябрь 1982,
  • март - июнь 1987,
  • январь - апрель, июль - сентябрь 1991,
  • январь - апрель, июнь - сентябрь 1992,
  • февраль - август 1996,
  • июль - октябрь 2000.

К слову, первое в истории видео солнечного затмения, которое было снято в 1900 году, попало в сеть. Впечатляющая видеозапись была опубликована Британским институтом кино и Королевским астрономическим обществом.

Ранее эксперт дала астрологический прогноз на июль 2019, который будет богат на затмения, плюс ретроградный Меркурий предполагает большое количество ограничений по действиям.

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