Невимовно повезе до кінця липня: астролог назвала п'ять знаків Зодіаку

Гороскоп на липень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Астролог розповіла про головних везунчиків липня 2019

Гороскоп головних везунчиків другої половини липня 2019 року підкаже, кому з представників зодіакального кола посміхнеться удача в цей період. Астролог Василина Володіна виділила п'ять знаків Зодіаку, яким поталанить у сфері любові, кар'єри і фінансів. Про це пише Dialog.ua.

ОВЕН

Овнам в липні можна буде розслабитися і перестати доводити свою перевагу у всіх сферах життя. Всі погодяться з тим, що ви перші в усьому. Липень стане для вас чимось на зразок чарівної палички, яка раз за разом буде здійснювати ваші найзаповітніші мрії. Особливо продуктивний липень у сфері дому і сім'ї.

БЛИЗНЮКИ

Творчі Близнюки - ще одні везунчики липня 2019. Особливо удача проявиться у фінансовій сфері. Приготуйте пальчики для підрахунку грошей - їх буде багато, оскільки прибуток не змусить себе довго чекати. Василина Володіна вважає, що це період гарний для здійснення вдалих покупок і важливих придбань.

Гороскоп на липень 2019 (колаж: РБК-Україна)

ТЕРЕЗИ

Терезам в липні пощастить у сфері трудових відносин. Ви можете отримати підвищення, про яке вже й перестали мріяти. Крім іншого, цей час добре підходить для того, щоб здійснити давно задумане. Сміливо беріться за важливі справи, які незабаром обов'язково принесуть свої плоди.

СКОРПІОН

Астролог радить Скорпіонам відправитися в подорож. Для вас липень - це час для неймовірних відкриттів і яскравих емоцій. Василина Володіна вважає, що ви можете здійснити поїздку мрії. Сміливо беріть відпустку, відкривайте для себе нові горизонти і отримуйте незабутні враження.

Гороскоп на липень 2019 (фото: fireinspire.com)

ВОДОЛІЙ

Водолії - абсолютні везунчики липня. Їх буде супроводжувати удача абсолютно в різних сферах. Саме в цей період Водолії будуть відчувати неймовірний підйом життєвої енергії. Для того щоб сил було ще більше, астролог радить приділити час заняттям спортом.

Раніше експерт дала астрологічний прогноз на липень 2019, що буде багатий на затемнення, а ретроградний Меркурій передбачає велику кількість обмежень дій.

До речі, астролог Павло Глоба розповів, яким знакам Зодіаку варто бути гранично обережними в липні 2019.